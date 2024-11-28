Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Altın bifteğe ödenen para büyük dolandırıcıyı deşifre etti! Duyan savcılığa koştu...

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’da gündem oldu. Altın bifteğe ödenen 1300 Euro’luk fatura ülkede gündem yarattı, büyük bir dolandırıcılık çetesi ortaya çıktı. Almanya Bavyera Eyalet Şansölyeliği’nde üst düzey meclis üyeliği yapan Daniel B. isimli Alman, 5 bin 381,15 avroluk temel maaş ve ödenek alıyordu.

DUBAI TATİLİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Daniel B, geçen yıl eşi ile birlikte uzun ve ‘unutulmaz’ bir Dubai tatiline çıktı. Bu tatili unutulmaz kılan ne Dubai’ye hayran kalmaları ne de orada yaşadıklarıydı. Bu tatili eşsiz ve unutulmaz kılan şey Dubai’deki Nusr-Et restoranında yedikleri 1300 euro değerindeki altın kaplama biftek yemeğiydi.

NUSR-ET’LE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bifteğin yanında 230 euroluk içki de içen Daniel B., restoran sahibi Nusret Gökçe ile fotoğraf çekilip bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Daniel B.'nin Dubai'deki lüks tatili ülkesine döndüğünde başına dert oldu.

ALTIN KAPLAMA BİFTEĞİN ALTINDAN YATIRIM DOLANDIRICILIĞI ÇIKTI

Daniel B.’nin paylaşımları ve harcamaları üzerinden bu paranın nereden geldiğini araştıran müfettişler, 1.3 milyon euro değerindeki büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Savcılık, Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan borsadaki gelecekteki trendleri hesaplamak için bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek yüzde 30 gelir vaadiyle paralar topladığını belirledi.

Daniel B. ve eşinin Yunanistan'ın tatil cenneti Mikanos adasında da hatıra fotoğrafları ortaya çıktı.

YÜZLERCE MAĞDUR SAVCILIĞA KOŞTU, ŞİRKETİN HESAPLARINA EN KONDU

Daniel B.'nin yatırımcılarına kendisini Hristiyan Sosyal Birliği genel başkanı ve 16 Mart 2018'den beri Bavyera başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketine para aktaran yüzlerce mağdur savcılığa başvuru yaparken, soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el kondu ve şüpheli hakkında hükümet konseyi de disiplin soruşturması başlattı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır