HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Altın bifteğe ödenen para büyük dolandırıcıyı deşifre etti! Duyan savcılığa koştu...

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Altın bifteğe ödenen para büyük dolandırıcıyı deşifre etti! Duyan savcılığa koştu...

28.11.2024 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nusret’in restoranlarında ödenen hesaplar Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de gündem olmaya devam ediyor. İlginç olay bu kez Almanya’da yaşandı. Almanya'nın Bavyera Eyalet Şansölyeliği'nde görev yapan Daniel B.'nin Nusr-Et’te yediği yemeğin faturası ağır oldu. 5 bin 381 Euro maaş alan Daniel B.'nin 1300 Euro değerindeki altın bifteği nasıl ödediğini araştıran Alman polisi, büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı. İşte detaylar…

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Altın bifteğe ödenen para büyük dolandırıcıyı deşifre etti! Duyan savcılığa koştu...

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’da gündem oldu. Altın bifteğe ödenen 1300 Euro’luk fatura ülkede gündem yarattı, büyük bir dolandırıcılık çetesi ortaya çıktı. Almanya Bavyera Eyalet Şansölyeliği’nde üst düzey meclis üyeliği yapan Daniel B. isimli Alman, 5 bin 381,15 avroluk temel maaş ve ödenek alıyordu.

DUBAI TATİLİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Daniel B, geçen yıl eşi ile birlikte uzun ve ‘unutulmaz’ bir Dubai tatiline çıktı. Bu tatili unutulmaz kılan ne Dubai’ye hayran kalmaları ne de orada yaşadıklarıydı. Bu tatili eşsiz ve unutulmaz kılan şey Dubai’deki Nusr-Et restoranında yedikleri 1300 euro değerindeki altın kaplama biftek yemeğiydi.

4

NUSR-ET’LE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bifteğin yanında 230 euroluk içki de içen Daniel B., restoran sahibi Nusret Gökçe ile fotoğraf çekilip bu anları sosyal medya hesabında paylaştı. Daniel B.'nin Dubai'deki lüks tatili ülkesine döndüğünde başına dert oldu.

ALTIN KAPLAMA BİFTEĞİN ALTINDAN YATIRIM DOLANDIRICILIĞI ÇIKTI

Daniel B.’nin paylaşımları ve harcamaları üzerinden bu paranın nereden geldiğini araştıran müfettişler, 1.3 milyon euro değerindeki büyük bir yatırım dolandırıcılığını ortaya çıkardı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; Savcılık, Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketi üzerinden yatırımcılardan borsadaki gelecekteki trendleri hesaplamak için bir algoritma geliştirdiğini iddia ederek yüzde 30 gelir vaadiyle paralar topladığını belirledi.

3

Daniel B. ve eşinin Yunanistan'ın tatil cenneti Mikanos adasında da hatıra fotoğrafları ortaya çıktı.

YÜZLERCE MAĞDUR SAVCILIĞA KOŞTU, ŞİRKETİN HESAPLARINA EN KONDU

Daniel B.'nin yatırımcılarına kendisini Hristiyan Sosyal Birliği genel başkanı ve 16 Mart 2018'den beri Bavyera başbakanı olan Markus Söder'in danışmanı olarak tanıttığı ortaya çıktı.

2

Daniel B.'nin kurduğu yatırım şirketine para aktaran yüzlerce mağdur savcılığa başvuru yaparken, soruşturma kapsamında şirketin hesaplarına el kondu ve şüpheli hakkında hükümet konseyi de disiplin soruşturması başlattı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
2.933,24
2.933,59
% -0.11
08:54
Ons Altın / TL
91.229,02
91.290,87
% -0.09
09:09
Ons Altın / USD
2.632,31
2.632,75
% -0.17
09:09
Çeyrek Altın
4.693,19
4.796,41
% -0.11
08:54
Yarım Altın
9.357,04
9.592,83
% -0.11
08:54
Ziynet Altın
18.772,74
19.126,98
% -0.11
08:54
Cumhuriyet Altını
20.337,00
20.644,00
% 0.52
17:00
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Almanya Nusret Gökçe Altın dolandırıcı nusret
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Türkiye'de yeni krizin adı 'dolar' Sıfır noktası o il çıktı! Alım satımlar durduruldu: Döviz büroları da bankalar da çaresiz

Apartman aidatlarına "Yüzde 90 oranında zam geliyor" iddiası

Apartman aidatlarına "Yüzde 90 oranında zam geliyor" iddiası

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Duyan savcılığa koştu...

Nusret’in fiyatları bu kez Almanya’yı karıştırdı! Duyan savcılığa koştu...

Bolu'dan sonra o ilde de başladı! Kameralarla tek tek tespit ediliyor

Bolu'dan sonra o ilde de başladı! Kameralarla tek tek tespit ediliyor

Dağda ve ormanda yaşayıp sürekli yer değiştirdiler! 2 kardeş sonunda yakayı ele verdi

Dağda ve ormanda yaşayıp sürekli yer değiştirdiler! 2 kardeş sonunda yakayı ele verdi

Tabiat parkında korkunç olay! Sabah mesaiye gelince fark ettiler

Tabiat parkında korkunç olay! Sabah mesaiye gelince fark ettiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.