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Nusret'in New York şubesi ABD basınına konu oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 25.01.2018 14:14 | Son Güncelleme 6 saat önce

New York Manhattan'da yeni restoranını açan Nusr-Et'in fiyatları yüksek bulundu. Yemekler lezzetli olarak değerlendirilse de porsiyonların küçüklüğü eleştirildi, bir müşteri ise gelen 1413 dolarlık hesabı paylaştı.

Nusret'in New York şubesi ABD basınına konu oldu

Salt Bae hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe'nin New York Manhattan'da açtığı restoran ziyaretçi akınına uğruyor. New York Post, Independent ve Eater gibi önemli uluslararası basın kuruluşları Nusr-Et'e giderek deneyimlerini yazıyorlar. Nusret'in yeni restoranı lezzetli bulunsa da yüksek fiyatlar eleştiriliyor.

Habertürk'ün haberine göre Business Insider yazarı Ronn Torossian Nusr-Et'e giderek deneyimlerini ve gelen hesabı paylaştı. Torossian, bahşiş olarak 200 dolar (750 Türk lirası) istenmesini eleştirdi. Hesapta ayrıca et spagetti için 70 dolar, Nusret salatası için 25 dolar, bir şaşlık için 70 dolar yazıldığı görüldü.

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Independent Gazetesi ise, Nusr-Et'in kendilerini aç bıraktığını söyledi. Yemek eleştirmeni Robert Sietsema, dünyada meşhur olan "tuz serpme" hareketinin eskidiğine dikkat çekti. 275 dolarlık etin de New York'un Tiyatro Bölgesi'nde bulunan bir restoran için pahalı olduğunu belirtti.

New York Post, Nusr-Et'in New York restoranı ile ilgili olarak yazdığı yazıda, "Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Şaşlık lezzetli ama bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
New York Manhattan nusret

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Türkiye nüfusunun %99'u Nusret'ten et yiyemeyeceği için fiyatlara'da itiraz eden bulunmuyor.
yeme o zaman
Bahşiş isteme nedir ya? Bahşiş gönülden kopan bir şeydir. Direk bahşiş fiyatını menüye yazsın da bari iki kez hesaplamaktan kurtulsun.
1400 Dolar hesap... yani 5.600 TL falan yani 2,8 asgari ücret, yani 3,73 ortalama emekli maaşı... Yiyin gari bedava...:(
Dünya sizede kalmaz :)
NE NURETMIS BE YEMEYIN PARA KOLAY KAZANILMIYO BELEJDEN PARAYI BULUYO İŞTE
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