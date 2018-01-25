Nusret'in New York şubesi ABD basınına konu oldu

Salt Bae hareketiyle ünü dünyaya yayılan Nusret Gökçe'nin New York Manhattan'da açtığı restoran ziyaretçi akınına uğruyor. New York Post, Independent ve Eater gibi önemli uluslararası basın kuruluşları Nusr-Et'e giderek deneyimlerini yazıyorlar. Nusret'in yeni restoranı lezzetli bulunsa da yüksek fiyatlar eleştiriliyor.

Habertürk'ün haberine göre Business Insider yazarı Ronn Torossian Nusr-Et'e giderek deneyimlerini ve gelen hesabı paylaştı. Torossian, bahşiş olarak 200 dolar (750 Türk lirası) istenmesini eleştirdi. Hesapta ayrıca et spagetti için 70 dolar, Nusret salatası için 25 dolar, bir şaşlık için 70 dolar yazıldığı görüldü.

Independent Gazetesi ise, Nusr-Et'in kendilerini aç bıraktığını söyledi. Yemek eleştirmeni Robert Sietsema, dünyada meşhur olan "tuz serpme" hareketinin eskidiğine dikkat çekti. 275 dolarlık etin de New York'un Tiyatro Bölgesi'nde bulunan bir restoran için pahalı olduğunu belirtti.

New York Post, Nusr-Et'in New York restoranı ile ilgili olarak yazdığı yazıda, "Bazı yemeklerin fiyatı şişirilmiş. Şaşlık lezzetli ama bir kahve bardağını bile doldurmayacak büyüklükte" dedi.

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