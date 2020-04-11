Nusret koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Sabah saatlerinde dışarı çıkan Gökçe, önce maskesiz spor yaptı sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yaptı.
GAZETECİLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI
Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan 'Evde kal' çağrısına uymayan Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı. Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı.
SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI
Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı. Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.
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