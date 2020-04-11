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Nusret koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 13:57 | Son Güncelleme

Yaptığı tuzlama hareketiyle adını dünyaya duyuran ünlü kasap Nusret Gökçe koronavirüs tedbirlerine aldırış etmiyor.

Sabah saatlerinde dışarı çıkan Gökçe, önce maskesiz spor yaptı sonra da sosyal mesafe kuralına uymayarak teknesiyle boğaz turu yaptı.

GAZETECİLERE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için yapılan 'Evde kal' çağrısına uymayan Gökçe, önceki sabah maske ve eldivensiz şekilde Etiler-Bebek arası spor yaptı. Gökçe'nin görüntülendiğini gören yardımcıları, gazetecilere engel olmaya çalıştı.

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SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI

Spor sonrası evinin yolunu tutan işletmeci, öğle saatlerinde yine maskesiz olarak sokağa çıktı. Kuruçeşme'de bulunan lüks bir otelin iskelesinde milyonluk teknesine binerek Boğaz keyfi yapan Gökçe, sosyal mesafeye de uymadı.

Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları

'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'

'Beni mezbahaneye götürür müsün dedi'

'Bir teselli ver dedi'

'Bir teselli ver dedi'

'Canan Karatay en sevdigim dedi'

'Canan Karatay en sevdigim dedi'

'I love you cimbom dedi'

'I love you cimbom dedi'

'Herkes bize biz sana dediler'

'Herkes bize biz sana dediler'

'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'

'Müge Anlı kaybolan danaları da bulucam dedi'

'Çiğ çiğ yerim dedi'

'Çiğ çiğ yerim dedi'

'Organik adamsın dediler'

'Organik adamsın dediler'

'Ecele neke dedi'

'Ecele neke dedi'

'Derya kuzuları bunlar'

'Derya kuzuları bunlar'

'Rihanna da bizden yiyor'

'Rihanna da bizden yiyor'

'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'

'Bi ara beni de keser misin sen güzel kesiyormuşsun dedi'

'No money no honey dedi'

'No money no honey dedi'

'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'

'Sizi gidi heyvan eti yemisler dedi'

'Davay davay dedi'

'Davay davay dedi'

'Parça güzel olunca ben'

'Parça güzel olunca ben'

'Kuzuyu yatırdık :)'

'Kuzuyu yatırdık :)'

'Im ready dedi'

'Im ready dedi'

'Benden fazla çalışıyorsun dedi'

'Benden fazla çalışıyorsun dedi'

'Tek imparator var oda sensin dedim'

'Tek imparator var oda sensin dedim'

'Hazır olun geliyorum dedi'

'Hazır olun geliyorum dedi'

'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'

'Javier Zanetti global bir kasapsin dedi'

'Önden tango arkadan halay dedi'

'Önden tango arkadan halay dedi'

Face to face! dedi

Face to face! dedi

'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'

'Pıçakdan korksaydık kasap olmazdık dedim'

'Süt değil süt danası severim dedi'

'Süt değil süt danası severim dedi'

'Baklavalar lensmi dediler'

'Baklavalar lensmi dediler'

'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'

'Fıstık ezmesi yapalım mı dedi'

'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'

'Guten Morgen kokunu aldılar dedi'

'Ben hazırım dedi'

'Ben hazırım dedi'

'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'

'Maçın stresini etle attı bütün kuzuyu yedi maşallah bekle bayer'

'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'

'Sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün dedi'

'Kaçak et keser misin dediler'

'Kaçak et keser misin dediler'

'Senin havan başka dedi'

'Senin havan başka dedi'

'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'

'Vurur yüzüne ifadesi gülümse biraz bitanesi'

'Eti bana sevdirir misin dedi'

'Eti bana sevdirir misin dedi'

'Aslan hemşerim'

'Aslan hemşerim'
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Anahtar Kelimeler:
nusret, koronavirüs,

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