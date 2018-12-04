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Nusret köyüne gitti! Paçaları sıvayıp dereye girdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 11:57 | Son Güncelleme

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, doğduğu şehir olan Erzurum'u ziyaret etti! Nusret köyünde yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

Nusret köyüne gitti! Paçaları sıvayıp dereye girdi!

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, doğduğu şehir olan Erzurum'u ziyaret ederek köyüne gitti.

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Gökçe o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Gökçe, memleketi Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret etti. Annesinin adına yaptırdığı cami ve külliyeyi ziyaret eden Gökçe büyük bir ilgiyle karşılandı.

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ÇOCUKLARA SÖZ VERDİ

Külliyeyi ve camiyi kullanan çocuklarla sohbet eden Gökçe hepsinin isteklerini yazarak gerçekleştireceği sözünü verdi. Nusret'i gören ve külliyeden yararlanan öğrenciler, "Nusret abi sana çok teşekkür ediyoruz bu külliyeyi bize yaptırdığın için artık rahat rahat ders çalışabiliyoruz" dedi.

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Ayrıca Nusret Gökçe, Erzurum'daki soğuk havalara aldırmadan paçaları sıvayıp dereye girdi. Gökçe paylaşımına, "Su çivi gibi. Artık bu kış hasta olmayız" notunu ekledi.

İHA


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