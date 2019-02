Nusret, New York’taki lokantasında halay çekti

Tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünyada üne kavuşan Erzurumlu Nusret Gökçe’nin New York’taki lokantasında dört arkadaşıyla birlikte çektiği halay, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Nusret Gökçe, Instagram hesabından New York’taki Nusr-Et Steakhouse’de arkadaşlarıyla birlikte Kürtçe ‘Çave reşler’ oyun havası eşliğinde çektiği halayı paylaştı. Erzurumlu olan Gökçe’nin paylaştığı video kısa sürede milyonlara ulaşarak beğeni topladı. Nusret’ın halaydaki performansına takipçileri övgü dolu yorumlarda bulundu.

Beş çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Nusret Gökçe, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlatmıştı;

“1994-1995 yaş 13, ilkokuldan mezun olduktan sonra maddi imkânsızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Her gün 18-20 saat çalışıp babadan 1 TL istemedim, istesem de yoktu. 2009-2010’da sadece 12 masa 10 çalışan, sene 2017 12 restoran 1000 çalışan ve karşınızda bir dünya markası. Hepimizin markası, hepimizin başarısı."

Dünyanın dört bir yanında restoranları bulunan Nusret Gökçe, New York’ta açtığı dükkâna 800 metre uzaklıktaki 1+1 süitine geceliği 3 bin TL ödediği haberleriyle gündeme gelmişti.