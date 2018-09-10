Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'in New York'taki restoranındaki 41 bin dolarlık hesap sosyal medyada çok konuşuldu. Hesapta 2 şişe Petrus şarabına 18 bin dolar fiyat biçildiği görülüyor.
Hesap fişinin en altında ise 5 bin 825 dolarlık 'servis ücreti' dikkat çekiyor. 5 bin 825 dolar, TL'ye çevrildiğinde yaklaşık 40 bin TL ediyor.
Toplam hesap ise 41 bin dolar.
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum