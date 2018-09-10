HABER

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 22:11 | Son Güncelleme

'Saltbae' hareketiyle dünyada büyük üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin New York'taki restoranındaki 41 bin dolarlık hesap sosyal medyanın gündemine oturdu.

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'in New York'taki restoranındaki 41 bin dolarlık hesap sosyal medyada çok konuşuldu. Hesapta 2 şişe Petrus şarabına 18 bin dolar fiyat biçildiği görülüyor.

40 BİN TL SERVİS ÜCRETİ

Hesap fişinin en altında ise 5 bin 825 dolarlık 'servis ücreti' dikkat çekiyor. 5 bin 825 dolar, TL'ye çevrildiğinde yaklaşık 40 bin TL ediyor.

Toplam hesap ise 41 bin dolar.

nusrettt

PARTNERRegl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!Regl Dönemi: Sancıları Dindirmenin 8 Doğal Yolu!
Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?
Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nusret Nusret steakhouse saltbae New York nusret hesap

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'ye açık açık sordu: Neden sözünüzde durmadınız?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

Hicri Yılbaşı nedir ve Muharrem Ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı ne anlama geliyor? Aşure Orucu nasıl tutulur?

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul Aksaray'da Küçük Langa Caddesi Samatya yönünde yol çöktü

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

İstanbul'da kestiği kurbanın kemiği eline batan şahıs Zonguldak'ta şarbon şüphesiyle tedavi altına alındı!

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Hakkari'deki yaralanan polis şehit oldu, acısına dayanamayan babaannesi hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken Yunanistan yorumu: İyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneği

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken Yunanistan yorumu: İyi komşuluk ilişkilerinin güzel bir örneği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.