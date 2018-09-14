MAGAZİN

Nusret'ten 24 ayar biftek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren sosyete kasabı Nusret Gökçe, altın biftek fotoğrafıyla yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Nusret'ten 24 ayar biftek!

Türkiye'nin en çok Instagram takipçisine sahip olan ünlüsü sosyete kasabı Nusret Gökçe, 24 ayar altın biftek fotoğrafıyla yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

24 AYAR ALTIN BİFTEK

Sosyal medya hesabı üzerinden 24 ayar altın biftek fotoğrafını paylaşan Nusret Gökçe, takipçileri tarafından çok konuşuldu. Nusret Gökçe paylaşıma, "24 CARAT GOLD STEAK" notunu yazdı. Gökçe'nin paylaşımı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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"BENCİLLİK YAPIP SADECE REKLAMINI YAPIYORSUN"

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin paylaşımına bir takipçisi, "Biz bulgur pilavı paylaşmayın, görgüsüzlüktür, ayıptır, yiyecek bulan var bulamayan var derken ama sen sadece bencillik yapıp kendi reklamını yapmak için altın et paylaşıyorsun, ne kadar doğru bu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Adam dünyaya hitap ediyor arkandayız Nusret abi." yorumunu yazdı.

Nusret yine olay yarattı! Eti altın tozuna bulayıp servis etti!Nusret yine olay yarattı! Eti altın tozuna bulayıp servis etti!
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nusret biftek altın

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
tipik görgüsüz. yurdum insanı..hanzo..ottur çeker b..tur kokar..
GÖRMEMİŞİN OĞLU OLMUŞTA KESMİŞ PİPİSİNİ YEMİŞ ,PURO İÇMEYE BAK SANKİ AĞZIN DA BAŞKA BİR ŞEY EMİYOR.
Sadece kendini düşünen Bencil herşeyi maddiyat olmuş bir zavallı bu adam
azdınız azdınız. Allah bi kere sapıklığa bulaştırdı mı kurtuluş çok zor
bunu da cok simarttilar bu adami gordugum zaman midem bulaniyor... yemeklerinin de pahali olmasi çabası...
soytarıyı ne kadar değer verdiniz bırakın haber değeri olamayan haberler yapmayın insanların vaktini çalmayın
başarılı adam. sonuçta türkiyenin yüzü
Bu kadar görgüsüz olmak zorundamısın?
tipe bak ! çocuğum olsa eldivenle severim yada hiç sevmem...
yüce kitabımız KURAN ayetidir "nefsinize tapmayın"
Çok övünme bence, bugün tepelerde olan yarın diplerde olabiliyor.....
Her malın bir alıcısı vardır niye bu kadar sert çıkıyorsunuz? Farkında mısınız bilmiyorum ama dünyada Türkiye'yi en çok tanıtan ve en iyi tanıtan kişi
Bakıyorum da bu adamın başarısının 10 da / 1 ini yapamayacak olan kişiler eleştirmeye çoktan başlamış bile . Adam tüm dünya da nam salan bir kişi oldu ve ülkemizi en azından temsil eden nadir bir kaç kişiden birisi. Tebrik ediyorum , reklam da bu tür şeyler her zaman olur.
40 milyon insanın açlık sınırında yaşadığı,heryıl ortalama 11 kişinin açlıktan öldüğü ülkede,ağzından din iman düşürmeyen bir çoban,altın tozundan kebap alalaması yapıyor!yetmez ama allah belanı versin!
sonradan görme hanzo gibi.
cok sımardı nerden geldıgını unuttu
su tipleri adam ediyorlar sonrada koyun gibi pesinden gidiyorlar Allah akil versin insanlara
ACUN BUNU ADAM ETTİ. BAK SOYTARININ YAPTIĞINA. MİLLET EKMEK BULAMIYOR SEN SAÇMALIYORSUN.
MİDEMİ BULANDIRIYO....
ŞAKRABAN BİR GARSONA EL VERİP GEL SANA RESTORAN ACICAM DERSEN ŞAKRABAN KENDINI BISI SANAR GORGUSUZ KAMILSENI FeRİT ŞAHENK OLMASA SEN HALA BULASIK YIKIYORDUN
Muhtemelen şarbon hastalığı altın tozuna batırılınca bulaşmıyor tahminimce.
PİSLİK HERİF
bazı insanların yükselmesi maymunun ağaca tırmanmasına benzer..Yükseldikçe dötü görünür..Yanlmıyorsam İzak Rabin e ait bir söz..Ama şerefsiz bunu Filistinliler için Araplar için söylemişti..Hayır..!Bu söz Tam da böyle tipler için cuk oturuyor..
Yurduma felan hitap etmiyo evlat olsa sevilmez altin biftek yok altin kol yok bilmem ne suc onda degil bizde saflarda onu kral yaptiniz yorunla yurrdumu destekliyo diye kendini destekleyemiyo daha yurdu nasil etsin ha parasi varmi var zenginkeri baya destkeliyo ama :))
bu ulkede para kazanmak cok kolay
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