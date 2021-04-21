Nutuk'un okullarda dağıtılmasına izin vermeyen Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Mersin'de Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Mustafa Kemal Atatürk'ün eserinin okullarda dağıtımıyla ilgili medyaya yansıyan yazışmasına yönelik soruşturma başlattı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal görevden alındı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nutuk'un okullarda öğrencilere dağıtılmasını "uygun görmemişti". MEB, önce bakanlık müfettişlerinin konuya ilişkin inceleme/soruşturma başlatıldığı ve sürecin devam ettiğini duyurdu. Bu açıklamadan kısa süre sonra da Mustafa Bakkal'ın görevden alındığını açıkladı. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Ülkü Ocakları bir proje kapsamında okullarda Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk eserinin sadeleştirilmiş bir özeti olan "Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk" adlı eseri dağıtmak istedi. Ülkü Ocakları yönetimi 7 Nisan 2021'de bir dilekçe ve ekinde kitap örneği ile Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurdu. Dilekçe üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu toplanarak kitabı inceledi ve kitabın okullarda dağıtılmasının sakıncalı olacağına kanaat getirdi.

Komisyon'un bu kararı, 19 Nisan 2021 tarihli bir yazı ile Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanlığı'na bildirildi. 'Olumsuz örnek' İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal imzalı yazıda, Mavi Çatı Yayınları'ndan çıkan Mustafa Kemal Atatürk Gençler İçin Nutuk" eserinin incelendiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: "Kitabın 25. sayfasında Osmanlı padişahı Vahdettin'e yönelik 'soysuzlaşmış, alçak' ve dönemin Osmanlı Hükümetine yönelik 'aciz, haysiyetsiz ve korkak' ifadeleri kullanıldığından, kitabın 5. sayfasında 'Öğretmen sopayla vurmuştur' denilerek öğrencileri olumsuz etkileyebilecek şiddet ve 24. sayfasında yer alan görselde 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün elinde sigara ile gösterilerek' öğrencilere olumsuz örnek teşkil edecek ögelere yer verildiğinden söz konusu kitabın öğrencilere dağıtılması uygun görülmemiştir." TBMM gündemine taşındı Kunu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından TBMM gündemine taşındı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Başarır, Atatürk'e ait sözler nedeniyle Nutuk eserinin yasaklandığına, ancak tarikatlara ait ve öğrencilere sapkın düşünceleri aşılayacak kitaplara bazı okullarda izin verildiğini öne sürdü.