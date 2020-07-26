Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda

İddialara göre; Softbank Group, ARM alanındaki hisselerini satmak istiyor. Bloomberg’in raporuna göre ise; Nvidia ARM işine girmek için bu hisseler ile yakından ilgileniyor.

ARM, yarı iletken tasarımları ve komut kümesi lisanslarıyla bilinir. Ürünleri Apple, Qualcomm, Samsung, Huawei dahil olmak üzere birçok şirket tarafından kullanıldı. ARM’nin ürünleri, IoT ve taşınabilir cihazlar gibi güç tasarruflu cihazların yükselmesiyle son yıllarda daha önemli hale geldi.

Softbank 2016 yılında ARM’yi satın almıştı. Ancak şimdi şirketteki hisselerini satmakla ilgileniyor. Ancak ARM işine sert bir giriş yapan Apple’ın bir teklif vermeyi planlamadığı söyleniyor. Çünkü Apple, kendi ARM tabanlı işlemcisini üretebilecek seviyeye çıkmış ve bunları Mac modellerinde kullanacak kadar uzmanlaştı.

NVIDIA, ARM’de bir hisse edinmeyi başarırsa, ARM’den zaten lisans sahibi olan şirketler arasında olası bir kargaşa yaşanabilir. Çünkü ARM lisansını Softbank Group Corp.’tan alan firmalar Nvidia’nın yeni belirleyeceği fiyattan satın alma gerçekleştirebilecek.

Şimdilik konuyla ilgili resmi bir açıklamanın olmadığını ancak 1-2 ay içerisinde konunun netleşeceğini söyleyebiliriz. Bakalım Nvidia da Apple gibi kendi ARM tabanlı masaüstü işlemcilerini üretmeye başlayacak mı?

Rog Phone 3 ses konusunda herkesi şaşırttı!

