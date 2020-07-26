HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda

Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.07.2020 13:52 | Son Güncelleme

Nvidia’nın Softbank Group Corp.‘a ait olan ARM Ltd. olarak bilinen yarı iletken tasarım şirketinde bir hisse satın almakla ilgilendiği ortaya çıktı.

Nvidia ARM işine girmek için kolları sıvamış durumda

İddialara göre; Softbank Group, ARM alanındaki hisselerini satmak istiyor. Bloomberg’in raporuna göre ise; Nvidia ARM işine girmek için bu hisseler ile yakından ilgileniyor.

ARM, yarı iletken tasarımları ve komut kümesi lisanslarıyla bilinir. Ürünleri Apple, Qualcomm, Samsung, Huawei dahil olmak üzere birçok şirket tarafından kullanıldı. ARM’nin ürünleri, IoT ve taşınabilir cihazlar gibi güç tasarruflu cihazların yükselmesiyle son yıllarda daha önemli hale geldi.

Softbank 2016 yılında ARM’yi satın almıştı. Ancak şimdi şirketteki hisselerini satmakla ilgileniyor. Ancak ARM işine sert bir giriş yapan Apple’ın bir teklif vermeyi planlamadığı söyleniyor. Çünkü Apple, kendi ARM tabanlı işlemcisini üretebilecek seviyeye çıkmış ve bunları Mac modellerinde kullanacak kadar uzmanlaştı.

NVIDIA, ARM’de bir hisse edinmeyi başarırsa, ARM’den zaten lisans sahibi olan şirketler arasında olası bir kargaşa yaşanabilir. Çünkü ARM lisansını Softbank Group Corp.’tan alan firmalar Nvidia’nın yeni belirleyeceği fiyattan satın alma gerçekleştirebilecek.

Şimdilik konuyla ilgili resmi bir açıklamanın olmadığını ancak 1-2 ay içerisinde konunun netleşeceğini söyleyebiliriz. Bakalım Nvidia da Apple gibi kendi ARM tabanlı masaüstü işlemcilerini üretmeye başlayacak mı?

Rog Phone 3 ses konusunda herkesi şaşırttı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
LG V60 ThinQ, DxOMark ekibine konuk olduLG V60 ThinQ, DxOMark ekibine konuk oldu
MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Süleyman Soylu istifasını hatırlattı! 'Buna yanlış demekten neden korkalım?'

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Dehşet anları! Tahrayla bastılar: Sizi kim kurtaracaksa, gelsin kurtarsın

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

Yaylada kaybolan kız çocuğundan sevindiren haber

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

'Bana genital bölge fotoğrafı atmayın'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in en büyük otomobil görüntülendi!

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Nissan 20 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Skoda'nın yeni göz bebeği Türkiye'de! İşte 'özel' fiyatı

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Opel'in logosu yenilendi! İşte yeni logo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Apple’dan beklenmedik iPhone 11 kararı

Apple’dan beklenmedik iPhone 11 kararı

Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

Dayanıklı ve performanslı mekanik klavye arayanlara

Instagram yaş sorgusuna başlıyor

Instagram yaş sorgusuna başlıyor

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Galaxy Buds Live aktif gürültü engelleme ile geliyor

Galaxy Buds Live aktif gürültü engelleme ile geliyor

Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu

Android 11 sürümünün hangi tatlı isimi ile geleceği belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.