Nvidia farkıyla Battlefield 5!

Nvidia, geçtiğimiz hafta Gamescom 2018 etkinliği kapsamında bizlere Turing mimarisiyle çalışan RTX 2080 - 2080 Ti kartlarından neler beklememiz gerektiğinden bahsetmişti. Daha canlı efektler ve çevre etkenleri ile oyun deneyimini en üst seviyeye çeken ekran kartları, kuşkusuz piyasada bulunan ekran kartları arasından en iyisi olduğuklarını kanıtladı.

Etkinliğin bir parçası olarak RTX efektleriyle çalışan birkaç oyunun demosu da gösterilmişti. Shadow of the Tomb Raider'dan tutunda Battlefield 5'e kadar.

Şimdiyse oyun gerçek zamanlı oynandı ve böylece kartların performansına da daha yakından bakma şansına erişmiş olduk.

Oyunda RTX efektleriyle 1080p’nin kullanılması dikkat çekiyor. Ek olarak oyunun 50-60 fps’de oynandığını söyleyebiliriz. Ancak oyunun, kartla uyumluluğun ilk aşamalarında olduğunu ve çıkmadan önce her şeyin daha düzgün çalışır hale geleceğini belirtmeden de geçmeyelim.

Yayınlanan demoda en dikkat çeken noktalar gölgelendirmeler ve yansımalar. Elbette daha önce de oyunlarda yansıma ve gölgelere rastladık ancak hiçbiri gerçek zamanlı değildi ve sadece tahmini görüntüler oluşturuyorlardı.