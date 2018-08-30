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Nvidia farkıyla Battlefield 5!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

Nvidia, RTX 2080 - 2080 Ti ekran kartlarının gücünü Battlefield 5 üzerinde test etti.

Nvidia farkıyla Battlefield 5!

Nvidia, geçtiğimiz hafta Gamescom 2018 etkinliği kapsamında bizlere Turing mimarisiyle çalışan RTX 2080 - 2080 Ti kartlarından neler beklememiz gerektiğinden bahsetmişti. Daha canlı efektler ve çevre etkenleri ile oyun deneyimini en üst seviyeye çeken ekran kartları, kuşkusuz piyasada bulunan ekran kartları arasından en iyisi olduğuklarını kanıtladı.

Etkinliğin bir parçası olarak RTX efektleriyle çalışan birkaç oyunun demosu da gösterilmişti. Shadow of the Tomb Raider'dan tutunda Battlefield 5'e kadar.

Şimdiyse oyun gerçek zamanlı oynandı ve böylece kartların performansına da daha yakından bakma şansına erişmiş olduk.

Oyunda RTX efektleriyle 1080p’nin kullanılması dikkat çekiyor. Ek olarak oyunun 50-60 fps’de oynandığını söyleyebiliriz. Ancak oyunun, kartla uyumluluğun ilk aşamalarında olduğunu ve çıkmadan önce her şeyin daha düzgün çalışır hale geleceğini belirtmeden de geçmeyelim.

Yayınlanan demoda en dikkat çeken noktalar gölgelendirmeler ve yansımalar. Elbette daha önce de oyunlarda yansıma ve gölgelere rastladık ancak hiçbiri gerçek zamanlı değildi ve sadece tahmini görüntüler oluşturuyorlardı.

RTX ve ışın izleme teknolojisi ise sadece ekranda görünenlerin değil, görünmeyenlerin de gölgelerinin gerçekçi bir biçimde oluşturulmasına izin veriyor. Böylece önceden hazırlanmış kaplamalara elveda diyoruz.

Peki gölgelendirmeler ve yansımalar ne kadar önemli? Her ne kadar görüntüler göz alıcı olsa da, oyuncuların bu tarz rekabetçi oyunlarda yüksek fps karşılığında daha düşük kalitedeki görüntüleri tercih edebileceği seçeneğini de unutmamak gerek. Kısacası daha çok grafik takıntısı olan oyunculara hitap eden detaylar bunlar.

Günümüzde oyun sektörünün geldiği son noktaya baktığımız zaman bu teknolojiler o kadar da şaşırtıcı gelmiyor. Ancak her zaman en iyisini tercih edenler için Nvidia'nın yeni ekran kartları güzel bir seçim olabilir.

GeForce RTX 2080 ve 2080Ti, 20 Eylül 2018’de 799 ve 1199 dolarlık fiyat etiketiyle oyuncuların beğenisine sunulacak.

Kaynak: Teknolojioku

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