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Nvidia GeForce RTX 3080 Ti görüntülendi!

05.05.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ekran kartının görüntüleri sonunda ortaya çıktı. MSI Suprim X serisi RTX 3080 Ti ekran kartı, bir Reddit kullanıcısı tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bir mağazada görüldü. Ortaya çıkan RTX 3080 Ti fiyatı ise biraz şaşırtıcı.

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti görüntülendi!

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti şimdiye kadar pek çok kez sızdırıldı. Ancak bu seferki sızıntı oldukça farklı. Reddit kullanıcısının yaptığı son sızıntı, oyuncuların yeni gözdesi olabilecek RTX 3080 Ti ekran kartının satışa çıkmak için hazır olduğunu ortaya çıkardı.

RTX 3080 Tİ MAĞAZADA ORTAYA ÇIKTI

Yapılan sızıntıda, MSI Suprim X serisi RTX 3080 Ti ekran kartı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir mağazada görüldü. İlginç bir şekilde, kartın 3.500 dolara satıldığı bildiriliyor. Fakat diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki fiyat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde görünen fiyattan oldukça farklı olabilir.

GeForce RTX 3080 Ti

Twitter'da paylaşılan bir gönderide ise Gigabyte'ın RTX 3080 Ti ekran kartının kutusu açıkça görünüyor. Ancak, bu kutuların gerçek olup olmadığı henüz kesin değil.

tweet

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NVIDIA 3080 Tİ VE 3070 Tİ NELER SUNACAK?

Gelen iddialara göre, Nvidia, 3080 Ti ve 3070 Ti'yi 31 Mayıs'ta duyuracak. 3080 Ti, 10.240 CUDA çekirdeğine ve 12GB GDDR6X belleğe ev sahipliği yapacak. GeForce RTX 3070 Ti ekran kartının ise 6,144 CUDA çekirdeğine ve 8 GB GDDR6X belleğe sahip olacağı bildiriliyor. Rapora göre, bellek yükseltmesi bu grafik kartlarının odak noktası olacak.

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Nvidia
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