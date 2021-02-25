Nvidia madencilik için özel tasarlanmış ekran kartı geliştirecek

2017 yılında patlak veren ekran kartı krizi hala tam anlamıyla çözülebilmiş değil. O dönemden bu zamana kripto para faaliyetlerinin iyiden iyiye artması ekran kartlarına olan talebin de çoğalmasına neden oldu.

Talepleri karşılayamayan Nvidia ve AMD gibi markalar da çareyi ekran kartlarına zam yapmakta buldu. Bu zam doğal olarak oyun için ekran kartı alanları fazlasıyla öfkelendirdi. Bilindiği üzere kripto para olayında da madencilik için ekran kartları kullanılıyor. Burada ekran kartlarının görüntü işleme özelliğinden ziyade gücünden faydalanılıyor.

KRİPTO PARA MADENCİLERİNE ÖZEL EKRAN KARTI GELİYOR

Nvidia biraz geç de olsa madenciler için özel bir ekran kartı çıkarmayı akıl etti. Bu ekran kartı daha düşük güç tüketimine sahip ve içerisinde görüntü işleme özelliği de yok. Yani sadece madencilik için kullanılabilecek bir kart.

Dolayısıyla madencilik sonrasında bu kartı oyun için birisine satmanız mümkün olmayacak. Aslında bu da önemli bir unsur. Çünkü pek çok madenci kazı için kullandıkları ekran kartlarını ikinci el olarak oyunculara satıyordu. Bu durum da oyuncuların mağdur olmasına neden oluyordu.

Nvidia tarafından tanıtılan yeni kartın ne zaman çıkacağı ise şimdilik belli değil. Fakat bu süreç çok fazla uzamayacaktır.

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