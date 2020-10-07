Nvidia Maxine ile video görüşmesi için çalışıyor

Nvidia video görüşmesi nedeniyle artan internet trafiği için bir çözüm geliştirdi. Beklenmedik şekilde pandemiye yenik düşen dünyada herkes bir anda video görüşmelere odaklanınca, internet alt yapısı bu kadar yoğun video iletişimini kaldıramayabilir endişesi ortaya çıktı.

NVİDİA MAXİNE İLE VİDEO GÖRÜŞMELERİNİ DÜZENLEYECEK

Teknoloji şirketi Nvidia, Maxine adını verdiği yapay zekalı video araçları platformu tanıttı. Bu platform sayesinde, video uygulamaları daha düşük boyutta veri kullanarak video bağlantısı yapabilecek. Maxine platformu, videodaki odak noktası nesneye odaklanarak, ekrandaki diğer detayların çözünürlüğünü ve veri boyutunu düşürebilme yetisine sahip.

Böylece kullanıcılar videodaki kalite değişimini çok fark etmeden çok daha düşük boyutta veri transferi ile video görüşmesi yapabilecek. Yapay zeka aracı ayrıca konferanstaki kişilerin yüzlerini farklı avatarla da değiştirebilme imkanı verecek. Nvidia’ya göre Maxine platformu, H.264 sıkıştırma algoritmasına oranla yüzde 10 veri tasarrufu sağlıyor.

Peki siz son dönemde video görüşmeleri yapmaya başladınız mı? Veri paketleriniz ay sonunda yeterli oluyor mu, yoksa ek paketler satın almak zorunda kalıyor musunuz? Mobil cihazlarınızda aylık kaç GB veri harcıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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