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Nvidia, Nintendo için henüz yeni bir işlemci geliştirmedi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2020 09:28 | Son Güncelleme

Yeni nesil Nintendo Switch konsollarda AMD’nin yeni teknolojisi RDNA’yı görmek sizi mutlu eder mi ? Samsung ve AMD, geçtiğimiz yıl ultra az enerji ve yüksek performanslı grafik teknolojilerinde stratejik bir ortaklık ilan ettiklerinde piyasayı oldukça şaşırttı.

Nvidia, Nintendo için henüz yeni bir işlemci geliştirmedi

Basitçe bunun anlamı, gelecekteki Samsung Exynos işlemcilerin özel AMD Radeon grafikleriyle birlikte piyasaya sürülmesiydi. İddialara göre Nintendo yeni konsolunda Samsung ve AMD ortaklığı sonucu geliştirilen işlemcilerden güç alacak.

Geçtiğimiz yıl AMD’nin RDNA grafik mimarisini tanıttığı basın bülteninde bu konudan özellikle bahsedildi. Bu ortaklık ile birlikte Samsung, RDNA’yı kendi tasarımlarına entegre etmesini sağlayacak mimari IP lisansını almışa beziyor. Sammobile’ın haberine göre büyük olasılıkla, Nintendo Switch yeni versiyonunu piyasaya sürmeye karar verdiğinde, bu ortaklıkla çalışacak ve bu oyun endüstrisinde yeni bir alternatif anlamına gelebilir.

NİNTENDO YENİ ARAYIŞLAR İÇİNE GİRECEK

Nintendo Switch, NVIDIA’nın Maxwell tabanlı Tegra X1 yonga setini kullanıyor. Aynı bileşen, Shield TV serisinde de kullanıyor yonga ve bu yonga seti Switch için yenilenmedi. NVIDIA gerçekten tüketici sınıfı ARM ürünlerine odaklanmadı. Bu nedenle Nintendo’nun bir sonraki konsolu için yeni bir Nvidia işlemci üretilmedi. NVIDIA’nın Pascal ve Volta mimarilerine dayanan ARM yonga setleri var, ancak bunlar tüketiciye dönük çözümler değil. Daha çok otonom araç sürüş sistemleri için. Özetle Sammobile’a göre Nvidia’nın Switch için geliştirdiği yeni bir yonga seti olmadığından Nintendo yeni arayışlar içine girecek. Tam bu noktada da Samsung ve AMD’nin ortaklığı ile geliştirilen yeni yonga setleri devreye girecek.

Bildiğiniz gibi Sony yeni nesil konsolu PS’te zaten AMD’nin RDNA mimarisini zaten seçti. Samsung ve AMD işbirliği sonucu geliştirilen yeni grafik mimarisi konsol piyasasında yeni bir alternatif olabilir. Ancak Nintendo yeni bir Switch için şimdilik bilgi paylaşımı olmadı. Eğer yeni sürüm için Nvidia ile masaya oturulmaz ise konsol piyasasında gerçekten işler kızışacak.

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