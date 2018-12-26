Nvidia RTX 2050 özellikleri nasıl olacak?

Nvidia, RTX serisi ile rakibi AMD’ye kapatılması çok zor olan bir fark atmayı başarmıştı. Ancak bu fark maalesef ki oyuncuların cebini fazlasıyla yakmıştı. 5.000 TL ve üzerinde ülkemizde satışa sunulan RTX serisi maalesef ki henüz herkesin ulaşabileceği modeller arasında yer almıyordu. Nvidia bunun farkına varmış olacak ki, uygun fiyatlı yeni RTX ekran kartı üzerinde çalışmalara başlamış.

Nvidia’nın RTX serisinin giriş seviyesi olması beklenen ekran kartı GeForce RTX 2050 bugün Geekbench testinde ortaya çıktı. Ülkemizde 3.000 TL bandında satılmasını beklediğimiz RTX 2050 ekran kartı, GTX 10 serisine göre daha fazla performans sunacak.

RTX 2050 ekran kartı modeli sızıntıya göre; 896 CUDA çekirdeği, 4 GB bellek ve 1560 MHz maksimum frekans değerlerine sahip olacak. OpenCL testinden 114.206 puan alan gizemli ekran kartı, GTX 1050 Ti modeline göre daha iyi olacak.

Bu modelin yannda bir de RTX 2060 ekran kartını görüyoruz. RTX 2050 ile RTX 2080 arasına konumlandırılacak olan bu model muhtemelen orta segmentte yer alacak. RTX 2060 ekran kartı Geebench’in OpenCL testinden ise 211.876 puan almayı başarıyor.

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