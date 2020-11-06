Nvidia RTX 3050 Ti ve RTX 3060 yakında gelebilir!

Nvidia RTX 30 ailesinin yeni üyelerini geçtiğimiz dönemde tanıttı. Bu aile RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070 ile birlikte güçlendi. Ancak görünüşe bakılırsa Nvidia RTX 3000 serisini henüz bitirmedi. İddialara göre giriş ve orta segmente hitap eden Nvidia RTX 3050 Ti ve Nvidia RTX 3060 yolda.

SIZINTILARA GÖRE RTX 3060'IN ÖZELLİKLERİ

RTX 3060, iddialara göre 3840 CUDA çekirdeğini bünyesinde bulunduracak. Bellek tarafında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat GA106 GPU'sunu temel alması öngörülen yeni ekran kartının 192 bitlik veri yoluna sahip 6 GB GDDR6 bellekle kombine edilebileceği söylenmekte. Nvidia RTX 3050 Ti için ise farklı öngörüler var.

RTX 3050 Ti için ise 3584 CUDA çekirdeğini bünyesinde bulunduracak deniliyor. Yine bellek konusunda herhangi bir bilginin bulunmasa da RTX 3050 Ti ekran kartından beklentiler, ekran kartının daha düşük bir bellek donanımı sunmasından yana. Ayrıca, ekran kartının ışın izleme (ray tracing) teknolojisine destek vermesi öngörülüyor. Bu da dikkat çekiyor.

NVİDİA'NIN YENİ EKRAN KARTLARI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni ekran kartları Nvidia RTX 3050 Ti ve RTX 3060 için öngörülen çıkış tarihi için 2021 yılı işaret ediliyor. Sızıntılara göre RTX 3060 ocak ayında, RTX 3050 Ti ise ocak-şubat döneminde çıkış yapacak. Tabi son olarak tüm bunların henüz iddia aşamasında olduğunu belirtelim.

