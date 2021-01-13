Nvidia RTX 3060 fiyatı ile birlikte resmen duyuruldu! İşte özellikleri

Nvidia RTX 30 serisi ekran kartlarını geçtiğimiz aylarda görücüye çıkarmıştı. Ekran kartı ailesi RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070'den oluşuyordu. Daha sonra bu aileye RTX 3060 Ti katıldı. Nvidia şimdi ise RTX 3060'ı oyuncularla buluşturdu.

NVİDİA RTX 3060'IN ÖZELLİKLERİ

RTX 3060'ın özellikleri ile başlayalım. Yeni nesil ekran kartı 12 GB GDDR6 bellekle birlikte geliyor. RTX 3060 beklendiği üzere RTX uygulamalarını çalıştırabiliyor. Bunun yanında ekran kartı, Nvidia'nın görüntü işleme teknolojisi DLSS desteğine de sahip. Nvidia, RTX 3060'ın tam olarak nereye konumlandığını belirtmese de yapılan karşılaştırmalarda yeni ekran kartının, Total War: Three Kingdoms, Watch Dogs: Legion, Fortnite ve Cyberpunk 2077 gibi oyunları RTX 2060'a kıyasla daha yüksek FPS değerlerinde çalıştırdığını belirtti.

RTX 3060 FİYATI

RTX 3060 fiyatı, Nvidia tarafından 329 dolar olarak açıklandı. RTX 3060 Türkiye'de ise 3.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni nesil ekran kartının şubat ayının sonunda çıkış yapacağı aktarılıyor.

