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Nvidia, RTX 3070'in çıkış tarihini erteledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2020 17:19 | Son Güncelleme

Nvidia GeForce RTX 3070 ekran kartı için resmi blog'undan yeni bir açıklama yayınladı. Nvidia blog açıklamasında RTX 3070 çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Nvidia'nın erteleme kararının arkasında ise görünüşe bakılırsa RTX 3070'e olan yoğun ilgi var.

Nvidia, RTX 3070'in çıkış tarihini erteledi!

Nvidia GeForce RTX 3070, Nvidia'nın AMD'ye karşı en güçlü kozlarından biri. Daha önce 8K 60 FPS oyun oynatacağını iddia ettiği RTX 3080'i ön siparişe açan ve yeterli stok olmadığından tüketicilerden özür dileyen Nvidia, şimdi ise RTX 3070 hakkında yeni bir blog gönderisi yayınladı. Fakat bu kez Nvidia özür dilemedi, aksine ihtimalleri göz önünde bulundurarak önlem aldığını açıkça gösterdi.

NVİDİA RTX 3070 İÇİN ÇIKIŞ TARİHİNİ GÜNCELLEDİ

RTX 3070 için bir blog yazısı yayınlayan Nvidia, söz konusu yazıda RTX 3070'in çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu. Yeni nesil ekran kartı normalde 15 Ekim'de piyasaya sürülecekti. Fakat gönderi ile birlikte RTX 3070'in çıkış tarihi 29 Ekim olarak güncellendi. Nvidia açıklamasında ise ''bunun, bir GeForce RTX 3070'i mümkün olan en kısa sürede satın almak isteyenler için hayal kırıklığı yaratabileceğini biliyoruz, ancak bu değişim, küresel ortaklarımızın lansman gününde oyunculara daha fazla ekran kartı almasına yardımcı olacak.'' ifadelerini kullandı.

ÇIKIŞ TARİHİ NEDEN ERTELENDİ?

Nvidia GeForce 3000 serisi ekran kartları kullanıcıların ilgisini çekti. RTX 3080 ve RTX 3090 ekran kartları stoklara girer girmez hızla tükendi. RTX 3070'in de böyle bir ilgiyle karşılaşması muhtemeldi. İşte bu ihtimali göz önünde bulunduran firma, stokların yeterli gelmeyeceğini düşünerek ekran kartının çıkış tarihini erteledi.

RTX 3070

NVİDİA GEFORCE RTX 3070 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

GeForce RTX 3070 ekran kartı selefi RTX 2070'den ekran kartından daha güçlü ve yüzde 60 daha hızlı. Ekran kartı, 2K ve 4K çözünürlükte oyun oynatabiliyor. RTX 3070 fiyatı için Nvidia Türkiye, 4.805 TL'lik bir başlangıç fiyatı belirlemiş durumda.

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