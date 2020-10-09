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Nvidia RTX 3080 20 GB ile ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.10.2020 12:41 | Son Güncelleme

Nvidia'nın ekran kartı savaşlarında elini RTX 30 ailesi ile güçlendirdiği aşikar. Bugün gelen bilgilere göre Nvidia’nın savaşı hiç de hafife almadığı Nvidia RTX 3080 20 GB ekran kartı ile ortaya çıktı. 

Nvidia RTX 3080 20 GB ile ortaya çıktı

Videocardz’ın kaynaklarına göre Nvidia, Aralık ayında Ampere GPU ailesine iki model daha ekleyecek. Bunlar; RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB olacak.

NVİDİA EKRAN KARTLARI İÇİN AMD'Yİ BEKLEYEBİLİR

Ekran kartınızı yenilemek istiyorsanız, aralık ayına kadar beklemek akıllıca olacaktır. Çünkü yaklaşan bu yenileme SKU’ları önceki muadillerinden daha fazla VRAM’e sahip olacak. Videocardz’a göre, 6144 CUDA çekirdeğine sahip RTX 3070 Ti veya SUPER modelleri yakın zamanda tanıtılmayacak. Muhtemelen Nvidia, AMD’nin hamlesini bekleyecek.

Söylentilere göre, RTX 3070 Super varyantının PG142 kartına sahip olması bekleniyor. Bu kartın 14 GB VRAM ile geleceği söyleniyor RTX 3070 Ti’ın ise 16 GB VRAM’e sahip olması bekleniyor.  RTX 3070 Ti / Super’in 6144 CUDA çekirdek ile gelmesi tahmin ediliyor.

RTX 3080 20 GB modelinin ise 8704 çekirdekte 10 GB SKU ile aynı CUDA çekirdek sayısına sahip olması bekleniyor. Ancak, eğer özellikler değişmeden kalırsa, Nvidia’nın daha fazla VRAM’e sahip bir GPU yayınlaması pek mantıklı değil. Bu nedenle Nvidia’nın AMD’nin Büyük Navi’sine karşılık vermek için son anda daha yüksek özellikli bir x80 serisi varyantını tanıtma ihtimali çok düşük.

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