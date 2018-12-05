Nvidia, Titan RTX modelini tanıttı

Nvidia, ışın izleme teknolojisine geçiş yaptığı RTX serisi ile büyük beğeni toplamıştı. GTX 10 serisine göre yüzde 50’den fazla performans artışı sunan RTX serisinin bugün yeni üyesi olan Titan RTX tanıtıldı. Özellikleri ile Nvidia’nın en tepe modeli olan Titan RTX, oyunculara rüya gibi bir performans sunuyor

Nvidia’nın Turing mimarisiyle güçlendirilmiş Titan RTX; 130 Teraflop’luk Derin Öğrenme ve 11 GigaRays’lik ışın izleme performansı sunuyor. Peki nedir bu Turing mimarisi?

Turing mimarisi nedir?



Turing, ışın izlemeyi hızlandırmak amacıyla yeni RT çekirdekleri içermesinin yanı sıra ve yapay zekâ eğitimi ve işlemleri için yeni çok hassas Tensor çekirdekleri sunuyor. Bu iki motor, daha güçlü hesaplama ve gelişmiş rasterleştirme teknikleriyle birlikte, milyonlarca geliştiricinin, tasarımcının ve sanatçıların çalışmalarını çeşitli endüstrilere dönüştürecek yetenekler sağlıyor.

Nvidia Titan RTX özellikleri!



576 çok hassas Turing Tensor Çekirdek, 130 Teraflops derin öğrenme performansı

Saniyede 11 GigaRay gerçek zamanlı ışın izleme performansı sunan 72 Turing RT çekirdeği

Daha büyük modelleri ve veri kümelerini sığdırmak için, 24GB GDDR6 RAM ile, önceki nesil Titan GPU’lardan 2 kat daha fazla hafızaya sahip, 672GB/s bant genişliğine sahip yüksek hızlı bellek.

Bellek ölçeklemesi ve hesaplamalar için iki Titan RTX GPU’yu eşleştirebilen 100 GB/sn Nvidia NVLink

Gerçek zamanlı 8K video düzenleme için inanılmaz performans ve bellek bant genişliği

En son jenerasyon VR kulaklıklarının gerektirdiği performans ve bağlantı için VirtualLink bağlantı noktası.

Nvidia’nın yeni canavarı Titan RTX’in 2.500 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacağı öngörülüyor. Türkiye fiyatı henüz açıklanmayan bu canavarın, 18.000 TL civarında satılacağını düşünüyoruz.

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