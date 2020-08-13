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Nvidia yeni GeForce kartları için geri sayım başlattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 12:33 | Son Güncelleme

Grafik işlemcileri ve ekran kartları üreten teknoloji devi Nvidia Twitter’da GeForce hesabından yayınladığı teaser ile heyecanları zirveye taşıdı. Nvidia’nın yeni ekran kartı mı geliyor? İşte cevaplar.

Nvidia yeni GeForce kartları için geri sayım başlattı

Twitter üzerinden dev bir patlama görüntüsü yayınlayan Nvidia yeni GeForce ekran kartlarını tanıtacak olabilir. Video oyun dünyasının en önemli ürünlerinden olan GeForce ekran kartlarının yeni nesli mi tanıtılacak 21 gün sonra göreceğiz. Peki neden 21 gün?

NVİDİA DOĞUM GÜNÜNDE GEFORCE 3000 SERİSİNİ TANITABİLİR

21 yıl önce ilk GeForce işlemcisini yayınlayan Nvidia, buna vurgu yapmak için, doğum gününe 21 gün kala geri sayım başlattı. Böylece 31 Ağustos günü geri sayım bitmiş olacak. Firmanın bir süredir GeForce 3000 serisi üzerinde çalıştığına dair duyumlar alınıyordu. 31 Ağustos’ta Geforce 3000 serisi grafik işlemcilerinin ve kartların duyurulacağı tahmin ediliyor.

Hem masa üstü hem de laptop cihazlar için yeni ekran kartlarını görmemize 21 gün kalmış olabilir.

Nvidia, AMD ile yaşadığı rekabette, daha yüksek performanslı işlemcilerle piyasada önemli bir marka değerine sahip. Nvidia’nın yeni ekran kartlarını tanıtmasıyla beraber, AMD’nin de karşı hamle yaparak yeni nesil ekran kartlarını duyurması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Nvidia kullanıcısı mısınız yoksa AMD mi? Yeni bir ekran kartı almaya niyetli misiniz? Nvidia’nın yeni çıkartacağı 3000 serisi hakkında tahminleriniz var mı?

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