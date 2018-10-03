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NY Times: 'Trump Aile Şirketini Büyütmek İçin Şaibeli Bir Vergi Sistemi Kullandı'

03.10.2018 01:38 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump’ın ailesinden miras kalan şirketleri büyütmek amacıyla, ailelerinin vergiden kaçmalarına imkan sağlayan ve vergi dolandırıcılığını da içeren şaibeli bir vergi sistemi kullandığını iddia etti

NY Times: 'Trump Aile Şirketini Büyütmek İçin Şaibeli Bir Vergi Sistemi Kullandı'

New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump’ın ailesinden miras kalan şirketleri büyütmek amacıyla, ailelerinin vergiden kaçmalarına imkan sağlayan ve vergi dolandırıcılığını da içeren şaibeli bir vergi sistemi kullandığını iddia etti. Trump’ın avukatı ise haberi yalanladı.

New York Times’ın haberine göre, Trump babasının emlak şirketinden bugünün parasıyla en az 413 milyon dolarlık bir gelir elde etti. Gazete bu servetin önemli bir bölümünün de Trump’ın ailesinin vergiden kaçmalarına imkan sağlaması sebebiyle elde edildiğini, milyonlarca dolar parayı da kardeşleriyle kurduğu paravan şirket aracılığıyla gizlediğini yazdı.

Trump seçim kampanyası döneminde kendisiyle sık sık işadamı olan babasından aldığı çok az miktarda parayla sektöre atılan emlak patronu olmasıyla övünmüştü.

New York Times, gazetenin elde ettiği bulguların Trump’ın ağabeyi Fred Trump’ın 200’den fazla vergi iadesi belgesine, onun şirketlerine ve Trump’a ait ortaklıklara dayandığını yazdı. Gazetenin incelediği kayıtlar Donald Trump’ın şahsi vergi iadelerini kapsamıyor.

Trump’ın avukatlarından Charles Harder ise New York Times gazetesine yaptığı açıklamada “Başkan Trump’ın bu konulara bir dahli olmamıştır” diyerek iddiayı yalanladı.

Harder, “Bu meselelerle Trump ailesinin diğer üyeleri ilgilendi. Kendileri uzman olmadıkları için, Amerikan yasalarına tamamen uyulmasını sağlamak amacıyla tamamen bu işi yapmaya ehil profesyonel isimlerle çalışmışlardır” diye konuştu.

New York Times gazetesi haberinin Fred Trump’ın eski çalışanları ve danışmanlarıyla yapılan görüşmeler ve Trump ailesinin kurduğu imparatorluğun iç mekanizmalarını anlatan 100 bin sayfalık belgelere dayandığını söyledi.

Gazeteye göre yapılan araştırma on binlerce sayfalık gizli belge ve kayıt, banka ekstreleri, mali denetim belgeleri, muhasebe kayıtları, nakit geri ödeme kayıtları, faturalar ve iptal edilen çek kayıtlarına dayanıyor.

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