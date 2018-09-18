Nysa Antik Kenti'nde taban mozaiği bulundu

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Nysa Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen mozaikli taban tespit edildi.
Helenistik dönemde kurulan, Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun olarak yerleşim gören ve antik dönemin ticaret güzergahları üzerinde yer alan Nysa Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.
Meclis binası, agora, forum, çarşı bazilikası, tüneller ve köprülerin açığa çıkarıldığı antik kentte devam eden çalışmalarda önemli kalıntılara rastlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen çalışmalara 1998 yılından bu yana Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı destek veriyor.
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti ve Yaşar Holding yöneticileri, Nysa Antik Kenti'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner'den bilgi aldı.
Kazı çalışmalarının bu yıl kentin batı yakasında yoğunlaştığına dikkati çeken Öztaner, 25 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde bir salonun taban mozaiğinin bulunduğunu belirtti. Yapının milattan sonra 4. yüzyıla ait olduğunu değerlendiklerini aktaran Öztaner, şunları söyledi:
"Mozaikli yapı, 25 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde büyük bir salon ve ona açılan mekanlarda taban döşemelerinde açığa çıkıyor. Mozaik döşeme milattan sonra 4. yüzyıl Geç Roma dönemine ait. Söz konusu mozaiklerin güneyindeki hamam ve batısında yer alan Roma villasıyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. O alanda çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek."
Nysa Antik Kenti'ne 20 yıldır desteklerini sürdürdüklerini ifade eden Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar ise kazı ekibinin çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Yaşar, "Burası geçmişi çok derin olan ve tam anlamayabilmek için uzun yıllar gerekecek bir kent. Burada çok iyi bir çalışma yapıldığını gördüm. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim. Bir nefes alıp bu güzelliklerin görülmesi için zaman ayrılmalı. Uzun yıllardır verdiğimiz destekle, el ve güç birliğiyle gelinen bu nokta hepimizi heyecanlandırıyor. Çalışmalara olan katkımız artarak devam edecek." diye konuştu.
Kazı çalışmalarına Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumunun da destek verdiği kaydedildi.
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