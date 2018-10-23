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NYT: “ABD Ara Seçimleri Korumak İçin Siber Operasyon Yürütüyor”

23.10.2018 18:04 | Son Güncelleme

New York Times gazetesine göre ABD, 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde bilgi çarpıtmayı amaçlayan Ruslar’a yönelik siber operasyon başlattı. Habere göre seçimleri korumak amacıyla ilk kez böyle bir operasyon düzenleniyor

NYT: “ABD Ara Seçimleri Korumak İçin Siber Operasyon Yürütüyor”

New York Times gazetesine göre ABD, 6 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde bilgi çarpıtmayı amaçlayan Ruslar’a yönelik siber operasyon başlattı. Habere göre seçimleri korumak amacıyla ilk kez böyle bir operasyon düzenleniyor.

Gazetenin adını açıklamadığı savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ordunun siber mücadele dairesi doğrudan mesaj yoluyla, propaganda yapmaya ve sahte haber yaymaya çalışan etki kampanyalarının arkasındaki isimlere ulaşmayı amaçlıyor.

Haberde, ABD’nin bugüne kadar bireyleri doğrudan tehdit etmese de uyguladığı yaptırımlar ve cezaların kimliği tespit edilen Rus operatörler için caydırıcı olabileceği belirtildi.

ABD istihbarat daireleri Kremlin’in arkasında olduğu grupların 2016 başkanlık seçimleri kampanyasına Cumhuriyetçi aday Donald Trump lehine müdahale ettiği sonucuna varmıştı. Moskova ise iddiaları reddediyor. İstihbarat yetkilileriyse Moskova’nın ABD seçimleri için tehdit teşkil etmeyi sürdürdüğünü kaydediyor.

ABD yönetimi Cuma günü, gelecek ay yapılacak ara seçimlere müdahale etmeye çalışan Rus vatandaşı 44 yaşındaki Elena Alekseevna Khusyaynova’nın Kremlin’in desteğiyle seçimleri etkilemek için enformasyon savaşı yürütmekle suçlandığını bildirmişti. Bu, seçimlerin güvenliği konusunda yapılan ilk adli suçlama oldu.

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