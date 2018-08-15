NYT: 'ABD ve Türkiye Arasındaki Kriz IŞİD'le Mücadeleye Zarar Veriyor'

New York Times, Amerikalı ve Avrupalı istihbarat yetkililerinin, Türkiye ve Amerika arasındaki gerginliklerin terör örgütü IŞİD'e karşı ilerleme kaydedilmesinin önüne geçebileceği uyarısında bulunduğunu bildiriyor.
Habere göre yetkililer, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki anlaşmazlıkların, Suriye'de IŞİD'e karşı savaş veren iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımı ve işbirliğini tehlikeye sokabileceğini düşünüyor. Komutanlar, Menbiç yakınlarında Amerikalı ve Türk askerlerin ortak devriye faaliyetlerine başlaması için planlamaların devam ettiğini bildiriyor. Ancak Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerginlikler, bu plan dahil IŞİD'e karşı mücadelede atılacak adımları engelleyebilir.
Üst düzey bir Amerikalı istihbarat yetkilisi ve yine üst düzey bir Avrupalı terörle mücadele yetkilisi, Türkiye'nin IŞİD militanı olduğundan şüphelenilen kişiler hakkındaki istihbaratı Amerika ve Avrupa’yla paylaşmayabileceği konusunda kaygılar olduğunu dile getirdi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bu iki yetkili ayrıca yabancı savaşçıların Suriye'ye girişini engellemek için güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonlarını gizleyebileceğini söyledi.
Öte yandan habere göre Amerika'nın Türkiye'nin savaş alanında güvenilir bir ortak olup olmadığı konusunda başka kaygıları da var. Washington'daki düşünce kuruluşlarından Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden Seth Jones, Türkiye'nin, El Nusra'nın içinden türeyen cihatçı örgüt Hay'at Tahrir El-Şam'a destek verdiğini belirtti. Jones, Türkiye'nin bu gibi cihatçı örgütleri Suriye'deki Kürt güçlerle savaşta kullandığını dile getirdi. Jones, bu konuda, ”Türkiye IŞİD hücrelerini dağıtmak için bazı adımlar atarken Erdoğan'ın hükümeti, başka cihatçı örgütlere destek verdi,” diyor.
New York Times'ın haberine göre Suriye'de hem Türk ve hem de Kürt güçler devriye görevi yürütüyor. Türk askerleri Menbiç'i güvenlik altına alırken Amerika destekli Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e son darbeyi indirmek için Menbiç'e 300 kilometre uzaklıktaki Hacin'e saldırı planı yapıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin ayrıca IŞİD militanlarını yok etmek için sınır güvenliğini sıkılaştırdığını bildiriyor.
Öte yandan gazete, Amerikalı din adamı Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasıyla ilgili müzakerelerin çıkmaza girdiğini, Trump Yönetimi'ninse Türk Hava Yolları'na kısıtlama getirmek dahil bir dizi ek yaptırım uygulama fikrini gözden geçirdiğini bildiriyor.
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