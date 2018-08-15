NYT: 'ABD ve Türkiye Arasındaki Kriz IŞİD'le Mücadeleye Zarar Veriyor'

New York Times, Amerikalı ve Avrupalı istihbarat yetkililerinin, Türkiye ve Amerika arasındaki gerginliklerin terör örgütü IŞİD'e karşı ilerleme kaydedilmesinin önüne geçebileceği uyarısında bulunduğunu bildiriyor.

Habere göre yetkililer, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki anlaşmazlıkların, Suriye'de IŞİD'e karşı savaş veren iki ülke arasındaki istihbarat paylaşımı ve işbirliğini tehlikeye sokabileceğini düşünüyor. Komutanlar, Menbiç yakınlarında Amerikalı ve Türk askerlerin ortak devriye faaliyetlerine başlaması için planlamaların devam ettiğini bildiriyor. Ancak Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerginlikler, bu plan dahil IŞİD'e karşı mücadelede atılacak adımları engelleyebilir.

Üst düzey bir Amerikalı istihbarat yetkilisi ve yine üst düzey bir Avrupalı terörle mücadele yetkilisi, Türkiye'nin IŞİD militanı olduğundan şüphelenilen kişiler hakkındaki istihbaratı Amerika ve Avrupa’yla paylaşmayabileceği konusunda kaygılar olduğunu dile getirdi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bu iki yetkili ayrıca yabancı savaşçıların Suriye'ye girişini engellemek için güvenlik güçlerinin düzenledikleri operasyonlarını gizleyebileceğini söyledi.