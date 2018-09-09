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NYT: ABD Venezuela’da darbe için askeri yetkililerle görüştü

09.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

New York Times ABD hükümetinin Venezuela askeri yetkilileriyle darbe yapılması için gizlice görüştüğünü iddia etti.

NYT: ABD Venezuela’da darbe için askeri yetkililerle görüştü

Beyaz Saray "demokrasi isteyen tüm Venezuelalılarla" görüşüldüğünü açıklamakla yetindi.New York Times gazetesi, ABD hükümetinin Venezuela askeri yetkilileri ile Nicolas Maduro hükümetine yönelik darbe planlarını tartışmak üzere gizli görüşmeler yaptığını, ancak bu planların hayata geçirilmediğini iddia etti. New York Times'ın ABD hükümet kaynakları ile gizli görüşmelere katılan Venezuelalı askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, geçen yıl yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan New York Times’taki habere ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı. Ancak, “demokrasi talep eden bütün Venezualılarla” diyaloğun gerekli olduğu vurgulandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garrett Marquis, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, "ABD'nin, Venezuela'da demokrasiye barışçıl ve muntazam bir biçimde dönülmesi yönündeki tercihinde bir değişiklik olmadı” şeklinde konuştu. Marquis, ABD'nin "her gün Venezuelalıların kaygılarını dinlediğini” de sözlerine ekledi. Marquis, ülkedeki krizin kalıcı bir şekilde çözülmesinin ancak "demokratik uygulamalar, hukuk devleti ilkeleri ve temel insan hakları ile özgürlüklere saygı gösterilmesi” sayesinde mümkün olabileceğini söyledi.

Venezuela hükümetinden eleştiri

Venezuela hükümeti ise ABD yönetimini sert bir şekilde eleştirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Venezuela’ya yapılan müdahale planlarını ve ordunun komplolarının ABD hükümeti tarafından desteklenmesini dünyanın önünde kınıyoruz” ifadesini kullandı. Arreaza, ABD medyasında bile bu planların kanıtlarının yer aldığını ifade etti.

Sosyalist Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki sağ muhalafeti veya ABD’yi darbe planları yapmakla suçluyor. Maduro, Ağustos ayının başında patlayıcı madde yüklü uzaktan kumandalı bir hava aracı ile suikast düzenlenmek istendiğini belirtmişti. Maduro, bu suikast girişimi için ABD’yi suçlamış, Washington ise suçlamaları reddetmişti.

Trump askeri müdahaleyi gündeme getirmişti

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yı açık bir biçimde eleştiriyor. Ağustos 2017’de medyaya yansıyan haberlerde, Trump’ın Venezuela’ya askeri bir müdahale olasılığını danışmanları ile görüştüğü iddia edilmişti. Trump, aynı günlerde yaptığı bir açıklamada ise "İnsanlar acı çekiyor ve ölüyor. Venezuela'da pek çok seçeneğimiz var. Olası bir askeri operasyon da buna dahil" demişti.

Derin ekonomik ve siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da şiddetin karıştığı protesto gösterileri nedeniyle çok sayıda Venezuelalı komşu Kolombiya’ya göç etmek zorunda kaldı.

AFP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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