NYT: ABD Venezuela’da darbe için askeri yetkililerle görüştü

Beyaz Saray "demokrasi isteyen tüm Venezuelalılarla" görüşüldüğünü açıklamakla yetindi.New York Times gazetesi, ABD hükümetinin Venezuela askeri yetkilileri ile Nicolas Maduro hükümetine yönelik darbe planlarını tartışmak üzere gizli görüşmeler yaptığını, ancak bu planların hayata geçirilmediğini iddia etti. New York Times'ın ABD hükümet kaynakları ile gizli görüşmelere katılan Venezuelalı askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, geçen yıl yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan New York Times’taki habere ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı. Ancak, “demokrasi talep eden bütün Venezualılarla” diyaloğun gerekli olduğu vurgulandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Garrett Marquis, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada, "ABD'nin, Venezuela'da demokrasiye barışçıl ve muntazam bir biçimde dönülmesi yönündeki tercihinde bir değişiklik olmadı” şeklinde konuştu. Marquis, ABD'nin "her gün Venezuelalıların kaygılarını dinlediğini” de sözlerine ekledi. Marquis, ülkedeki krizin kalıcı bir şekilde çözülmesinin ancak "demokratik uygulamalar, hukuk devleti ilkeleri ve temel insan hakları ile özgürlüklere saygı gösterilmesi” sayesinde mümkün olabileceğini söyledi.