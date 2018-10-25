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NYT: Çinliler Trump'ın Cep Telefonunu Dinliyorlar

25.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

The New York Times Gazetesi'nin haberine göre Çinliler ve Ruslar Trump'ın cep telefonunu dinliyorlar. Çinliler politikalarını Trump'ın telefonlarından öğrendiklerine göre belirliyorlar

NYT: Çinliler Trump'ın Cep Telefonunu Dinliyorlar

The New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump’ın, arkadaşlarıyla dedikodu yapmak için güvenli hat olmayan kendi kişisel hattını kullanarak yaptığı telefon konuşmalarının, Çin ajanları tarafından dinlendiğini iddia etti. Gazete Pekin yönetiminin bu konuşmalardan öğrendiklerini Amerika’ya yönelik politikalarında kullandıklarını öne sürdü.

Gazete, Başkan Trump’ın danışmanlarının sürekli olarak o hattın güvenli olmadığı ve Rusların kendisini dinlediğini söylemelerine rağmen, Trump’ın bunu reddettiği ve kendi kişisel hattı üzerinden konuşmalar yapmaya devam ettiğini yazıyor.

Yetkililer, Amerika ajanlarının diğer ülkelerden ve denk geldikleri bazı iletişim kanallarında edindikleri bilgilerden, Çin ve Rusya’nın Başkan Trump’ın konuşmalarını dinlediği bilgisine ulaştıklarını söylüyorlar.

Beyaz Saray, New York Times’ın iddialarına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Gazeteye bilgi veren yetkililer, Çin’in dinlediği konuşmaları etkili biçimde kullanma yaklaşımı içerisinde olduğunu, konuşmalara bakarak Trump’ın neler düşündüğünü, kimlerden fikir aldığını tespit edip onu nasıl etkileyebilecekleri üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar.

Habere göre Çin, konuşmalardan edindiği bilgileri iki ülke arasındaki ticaret savaşında tansiyonun daha da artmasını önlemek adına kullanıyor.

The New York Times’a bilgi veren Amerikalı yetkililer, Çinli işadamlarının Trump’ı etkileyebilecek kişilerle ilişkiler kurduklarını ve bu şekilde kendi fikirlerini onlara aktardıklarını öne sürüyorlar.

Washington’da bu yıl yaşanan bazı olaylar sonrasında cep telefonlarının dinlendiğine ilişkin kaygılar artmıştı. İç Güvenlik Bakanlığı, Mart ayında bazı senatörlere yolladığı mektuplarda Washington’da bazı telefonların dinlendiğine dair gözlemler yapıldığı uyarısında bulunmuşlardı. Uzmanlar konunun son derece ciddi olduğunu ve konuşmaları takip için kullanılan cihazların bazı suç grupları ya da yabancı aktörlerin elinde olabileceğine dikkat çekiyorlar.

The Washington Post gazetesi de Haziran ayında yayınladığı bir haberinde, federal kurumların yaptığı bir çalışmaya göre Beyaz Saray yakınlarında cep telefonlarının dinlendiğine dair verilere rastlandığını yazmıştı.

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