NYT: Çinliler Trump'ın Cep Telefonunu Dinliyorlar

The New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump’ın, arkadaşlarıyla dedikodu yapmak için güvenli hat olmayan kendi kişisel hattını kullanarak yaptığı telefon konuşmalarının, Çin ajanları tarafından dinlendiğini iddia etti. Gazete Pekin yönetiminin bu konuşmalardan öğrendiklerini Amerika’ya yönelik politikalarında kullandıklarını öne sürdü.

Gazete, Başkan Trump’ın danışmanlarının sürekli olarak o hattın güvenli olmadığı ve Rusların kendisini dinlediğini söylemelerine rağmen, Trump’ın bunu reddettiği ve kendi kişisel hattı üzerinden konuşmalar yapmaya devam ettiğini yazıyor.

Yetkililer, Amerika ajanlarının diğer ülkelerden ve denk geldikleri bazı iletişim kanallarında edindikleri bilgilerden, Çin ve Rusya’nın Başkan Trump’ın konuşmalarını dinlediği bilgisine ulaştıklarını söylüyorlar.

Beyaz Saray, New York Times’ın iddialarına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

Gazeteye bilgi veren yetkililer, Çin’in dinlediği konuşmaları etkili biçimde kullanma yaklaşımı içerisinde olduğunu, konuşmalara bakarak Trump’ın neler düşündüğünü, kimlerden fikir aldığını tespit edip onu nasıl etkileyebilecekleri üzerinde çalıştıklarını söylüyorlar.