NYT: ‘Deutsche Bank Çalışanları Trump’ın İşlemlerini Fişledi’

New York Times gazetesinin haberine göre, Deutsche Bank’ta kara para aklama suçu üzerinde çalışan görevliler, 2016 ve 2017’de Başkan Donald Trump ve damadı Jared Kushner’ın sahibi olduğu bazı şirketlerle ilgili işlemlerin mali suçları inceleyen federal gözlemcilere yönlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Gazete, bankanın beş mevcut ve eski çalışanına dayandırdığı haberinde, Trump ve Kushner’ın şirketlerine milyarlarca dolar kredi ve borç veren Deutsche Bank’ın yöneticilerinin, bankanın çalışanlarının bu tavsiyesini reddettiğini ve bu raporların hiçbir zaman hükümete iletilmediğini belirtti.

Deutsche Bank haberi reddeti ancak Almanya’nın en büyük bankasının hisseleri Aralık ayındaki en düşük seviyesinin bile altına indi. Bankanın hisseleri sabah saatlerinde yüzde 3,2’lik düşüşle 6,62 Euro’dan işlem gördü.

New York Times, işlemlerin bir kısmının Trump’ın şimdi faaliyet göstermeyen vakfını içerdiğini bildirdi. Eski banka çalışanlarına göre bu işlemler banka bilgisayarlarının yasa dışı işlem alarm sistemlerinin aktive olmasına neden oldu.