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NYT: ‘Deutsche Bank Çalışanları Trump’ın İşlemlerini Fişledi’

20.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

New York Times'ın haberine göre, Deutsche Bank’ta kara para aklama suçu üzerinde çalışan görevliler, 2016 ve 2017’de Başkan Donald Trump ve damadı Jared Kushner’ın sahibi olduğu bazı şirketlerle ilgili işlemlerin mali suçları inceleyen federal gözlemcilere yönlendirilmesi tavsiyesinde bulundu

NYT: ‘Deutsche Bank Çalışanları Trump’ın İşlemlerini Fişledi’

New York Times gazetesinin haberine göre, Deutsche Bank’ta kara para aklama suçu üzerinde çalışan görevliler, 2016 ve 2017’de Başkan Donald Trump ve damadı Jared Kushner’ın sahibi olduğu bazı şirketlerle ilgili işlemlerin mali suçları inceleyen federal gözlemcilere yönlendirilmesi tavsiyesinde bulundu.

Gazete, bankanın beş mevcut ve eski çalışanına dayandırdığı haberinde, Trump ve Kushner’ın şirketlerine milyarlarca dolar kredi ve borç veren Deutsche Bank’ın yöneticilerinin, bankanın çalışanlarının bu tavsiyesini reddettiğini ve bu raporların hiçbir zaman hükümete iletilmediğini belirtti.

Deutsche Bank haberi reddeti ancak Almanya’nın en büyük bankasının hisseleri Aralık ayındaki en düşük seviyesinin bile altına indi. Bankanın hisseleri sabah saatlerinde yüzde 3,2’lik düşüşle 6,62 Euro’dan işlem gördü.

New York Times, işlemlerin bir kısmının Trump’ın şimdi faaliyet göstermeyen vakfını içerdiğini bildirdi. Eski banka çalışanlarına göre bu işlemler banka bilgisayarlarının yasa dışı işlem alarm sistemlerinin aktive olmasına neden oldu.

İşlemleri inceleyen banka çalışanları şüpheli faaliyet raporu hazırladı ve bunun Maliye Bakanlığı’nın mali suçları inceleyen birimine iletilmesi tavsiyesinde bulundu.

Haberi yalanlayan Deutsche Banka yaptığı açıklamada “Hiçbir zaman bir müfettişin potansiyel olarak şüpheli görülen bir faaliyeti incelemesi engellenmedi” ifadesini kullandı.

Banka bu iddialar nedeniyle bazı çalışanların görevlerinin değiştirildiği ya da işten çıkartıldığı şeklindeki haberleri de yalanladı.

New York Times gazetesi haberinde, banka çalışanlarının, bu işlemlerin devletin ilgili birimlerine rapor edilmemesi kararının para aklama kanunlarına karşı gevşek tutumdan vebanka yöneticilerinin bazı karlı müşterileriyle ilişkileri koruma amaçlarından kaynaklandığını söylediklerini yazdı.

Haberde bir çalışanın bankanın bazı faaliyetleriyle ilgili uyarısının ardından işten çıkartıldığı da belirtildi.

Trump şirketler grubunun bir sözcüsüyse yaptığı açıklamada “Haber tamamen saçma. Deutsche Bank tarafından fişlenmiş herhangi bir işlemimiz olmadı. Zaten Deutsche Bank’ta şu an açık bir hesabımız da yok” dedi.

Kushner’ın şirketinden yapılan açıklamada da, bankalarla kara para aklama için ilişki kurulduğuna yönelik haberlerin tamamen uydurma ve yalan olduğu belirtildi.

New York Times şüpheli olduğu iddia edilen işlemlerin içeriğinin net olmadığını ancak en azından bir kısmının bu faaliyetlerin yurt dışındaki şirketler ve kişilerden para girişi ve çıkışını içerdiğini bildirdi.

Başkan Trump’ın ailesinin ve kendisinin Deutsche Bank’la ilişkisi şu an hem Kongre hem de New York eyaleti tarafından soruşturulan konular arasında. Soruşturmalar kapsamında şüpheli olduğu sanılan işlemlerle ilgili belgeler talep ediliyor.

Trump, Temsilciler Meclisi’nin Deutsche Bank, Capital One ve Mazars şirketlerine gönderdiği mali kayıtlarını açıklamasını isteyen celpnameleri de engellemeye çalıştı ve karşı dava açtı.

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