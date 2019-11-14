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NYT: ‘Erdoğan'la Görüşen Trump Bir Zorbaya Kur Yapıyor’

14.11.2019 19:15 | Son Güncelleme

Başyazıda “Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamamasını gerektirecek birçok neden var” deniliyor ve ”Amerika, Türk liderin Beyaz Saray ziyaretinden tam olarak ne elde etti?” sorusunu yöneltiyor

NYT: ‘Erdoğan'la Görüşen Trump Bir Zorbaya Kur Yapıyor’

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından yayınladığı başyazıda, ”Amerika, Türk liderin Beyaz Saray ziyaretinden tam olarak ne elde etti?” sorusunu yöneltiyor.

Başyazıya göre Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamamasını gerektirecek birçok neden var. “Türkiye'nin Suriye'de Amerika'nın müttefiki olan Kürtler'e yönelik askeri operasyonu, Rusya'dan füze savunma sistemi satın alması, gazeteci ve muhaliflerin üzerine acımasızca gitmesi” bu nedenlerden bazıları.

Gazete, ”İçine giderek daha çok çekilmeye başladığımız Trump'ın dünyasında Başkan, Erdoğan için ‘saygıyı hak eden sert bir adam’ ifadesini kullanıyor ve bir lidere ne kadar sertse o kadar çok saygı gösterir izlenimi veriyor” diyor ve buna örnek olarak Finlandiya'da Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı başbaşa görüşmeyi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la buluşmalarını ve Çin lideri Xi Jinping ile Filipinler lideri Rodrigo Duterte'ye olan hayranlığını gösteriyor.

Başyazıya göre sorulması gereken esas soru ise Trump'ın bu liderlere karşı hangi dürtülerle hareket ettiği değil, ”sert liderlerle” olan ilişkilerinin, örneğin Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve Çin'le kurulan iletişimin gerginlikleri azaltması ya da polis devletlerinde yaşayan halkların hayat kalitesini yükseltmesinde yaşandığı gibi, Amerika'nın çıkarına olup-olmadığı.

Gazete, dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Erdoğan'ın Trump'ın gösterdiği sempati ve cana yakınlığa çok az karşılık verdiğini, hatta Trump'tan gelen ”Cumhurbaşkanının büyük hayranıyım” şeklindeki sözlerinin, Erdoğan'ı, Ermeni soykırımı tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ya da Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi gibi, Amerika'yla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmekten alıkoymaya yetmediğini kaydediyor.

Başyazıya göre görüşmenin, henüz müzakere edilmeye başlanmamış 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması dışında Trump'ın ifade ettiği gibi ”şahane ve verimli” geçtiğini gösterecek bir kanıt yok. Trump'ın ”çok ciddi bir mesele” olarak tanımladığı S-400 füzeleriyle ilgili anlaşmazlığınsa çözülememiş olduğu görülüyor.

Trump, gazeteye göre Suriye konusundaysa, “Türkiye'nin operasyonunu tetikleyen etkenin Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan askerlerinin çekilmesi” olduğu gerçeğini bir kez daha göz ardı etti. Başyazıda bu konuda, ”Trump, saf bir biçimde 'Türkiye'de çok sayıda Kürt yaşıyor, ve mutlular' diyerek Erdoğan'ın sadece terörle mücadele nedeniyle yüzbinlerce Suriyeli Kürt'i sınırdan öteye ittiğini söylemesinden tamamen tatmin olmuşa benziyor,” ifadeleri yer alıyor.

Trump'ın ”sert adamlarla” samimiyet kurarken genellikle Amerika'nın Avrupalı müttefiklerine de gereksiz yere saldırdığını kaydeden gazete, Trump'ın bir kez daha büyük olasılıkla IŞİD'le mücadeleyi kastederek, ”Avrupa bize yardım etmiyor” söylemine başvurduğunu yazıyor.

Başyazı şöyle son buluyor: ”Erdoğan belli oluyor ki bu ziyareti, karşılığında Trump'a herhangi bir şey vermeden gerçekleştirdi. Bu, sorunlu bir durum. Erdoğan gibi otoriter bir haydutla yapılan Beyaz Saray görüşmesinin gerek Amerika gerekse dünya açısından açık ve somut bir dış politika çıkarına hizmet etmesi gerekir. Buna karşın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky gibi bir Amerikan müttefikine uzatılacak Beyaz Saray daveti, cömertçe verilen desteğin göstergesi olmalıdır. Trump, bu farkı anlamakta zorlanıyor.”

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