NYT: ‘Erdoğan'la Görüşen Trump Bir Zorbaya Kur Yapıyor’

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'da Başkan Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından yayınladığı başyazıda, ”Amerika, Türk liderin Beyaz Saray ziyaretinden tam olarak ne elde etti?” sorusunu yöneltiyor. Başyazıya göre Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamamasını gerektirecek birçok neden var. “Türkiye'nin Suriye'de Amerika'nın müttefiki olan Kürtler'e yönelik askeri operasyonu, Rusya'dan füze savunma sistemi satın alması, gazeteci ve muhaliflerin üzerine acımasızca gitmesi” bu nedenlerden bazıları. Gazete, ”İçine giderek daha çok çekilmeye başladığımız Trump'ın dünyasında Başkan, Erdoğan için ‘saygıyı hak eden sert bir adam’ ifadesini kullanıyor ve bir lidere ne kadar sertse o kadar çok saygı gösterir izlenimi veriyor” diyor ve buna örnek olarak Finlandiya'da Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı başbaşa görüşmeyi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la buluşmalarını ve Çin lideri Xi Jinping ile Filipinler lideri Rodrigo Duterte'ye olan hayranlığını gösteriyor.

Başyazıya göre sorulması gereken esas soru ise Trump'ın bu liderlere karşı hangi dürtülerle hareket ettiği değil, ”sert liderlerle” olan ilişkilerinin, örneğin Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve Çin'le kurulan iletişimin gerginlikleri azaltması ya da polis devletlerinde yaşayan halkların hayat kalitesini yükseltmesinde yaşandığı gibi, Amerika'nın çıkarına olup-olmadığı. Gazete, dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Erdoğan'ın Trump'ın gösterdiği sempati ve cana yakınlığa çok az karşılık verdiğini, hatta Trump'tan gelen ”Cumhurbaşkanının büyük hayranıyım” şeklindeki sözlerinin, Erdoğan'ı, Ermeni soykırımı tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ya da Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi gibi, Amerika'yla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmekten alıkoymaya yetmediğini kaydediyor. Başyazıya göre görüşmenin, henüz müzakere edilmeye başlanmamış 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması dışında Trump'ın ifade ettiği gibi ”şahane ve verimli” geçtiğini gösterecek bir kanıt yok. Trump'ın ”çok ciddi bir mesele” olarak tanımladığı S-400 füzeleriyle ilgili anlaşmazlığınsa çözülememiş olduğu görülüyor.