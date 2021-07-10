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  4. NYT: Haiti yönetimi ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti

NYT: Haiti yönetimi ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti

10.07.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’nin evinde uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin ardından ülkede devam eden kargaşa üzerine Haiti yönetiminin ABD’den asker talep ettiği öne sürüldü.

NYT: Haiti yönetimi ülkede istikrar için ABD'den asker talep etti

New York Times’ta yer alan haberde, Haiti hükümet yetkililerinin, Haiti limanını, havaalanını, akaryakıt stoklarını ve diğer önemli altyapı noktalarını korumak için ABD'den asker göndermesini istediği belirtildi.

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BIDEN'IN HAİTİ'YE YARDIM SÖZÜ

Haberde, Haiti Seçim Bakanı Mathias Pierre’nin, talebin ABD Başkanı Joe Biden'ın Haiti'ye yardım sözü vermeleri nedeniyle yapıldığını söylediği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Jovenel Moise, 7 Temmuz’da evine bir grup silahlı kişi tarafından düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıda yaralanan eşi Martine Moise hastaneye kaldırılmıştı.

Moise'nin uğradığı suikastın ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Asker Haiti
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