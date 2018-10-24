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NYT: İktidar sahibi 201 erkek MeToo sonucu işinden oldu

24.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinin araştırmasına göre #MeToo hareketi sonucunda nüfuz sahibi 201 erkek işini kaybetti.

The New York Times gazetesi Salı günü MeToo hareketi sonrası cinsel taciz iddiaları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan 200 tanınmış erkeğin yerine kimlerin getirildiğine ilişkin araştırmasını yayımladı.

Araştırma, Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'e yönelik cinsel taciz ve tecavüz skandalının birinci yılında yapıldı. Söz konusu 200 erkeğin toplam 920 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Gazetenin araştırması, cinsel taciz iddiaları nedeniyle 200 erkeğin işini bırakmak zorunda kaldığını, boşalan 124 pozisyonun nedeyse yarısına kadınların getirildiğini ortaya koydu.

Araştırmada ayrıca Weinstein skandalından bir yıl önce benzer iddialar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalanların ise 30 kişi olduğu belirtildi.

Elde edilen sonuçlara göre, #MeToo hareketi toplumdaki iktidar yapılarının en görünür olduğu sektörleri sarstı.

İddialar nedeniyle boşalan pozisyonlara getirilen kadınların üçte birinin medya sektöründe, dörte birinin hükümet kademelerinde, beşte birinin ise eğlence ve kültür sektöründe faaliyet gösterdiği bilgisi verildi.

Çalışma alanında cinsel tacizin halen son bulmadığı gösteren araştırmada, boşalan posizyonlara kadınların getirilmiş olmasının da “değişimi garanti altına almayacağı” belirtildi.

Hollywood'un en ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'e yönelik cinsel taciz ve tecavüz iddiaları Ekim 2017'de ortaya çıkmış ve skandal Twitter'da büyük yankı bulmuştu. Kadınların uğradıkları cinsel tacizleri #MeToo etiketiyle paylaştığı hareket kısa sürede dünya genelinde yayılmıştı.

DW,dpa/MY,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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