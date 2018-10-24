NYT: İktidar sahibi 201 erkek MeToo sonucu işinden oldu

The New York Times gazetesi Salı günü MeToo hareketi sonrası cinsel taciz iddiaları nedeniyle işini bırakmak zorunda kalan 200 tanınmış erkeğin yerine kimlerin getirildiğine ilişkin araştırmasını yayımladı.

Araştırma, Hollywood’un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'e yönelik cinsel taciz ve tecavüz skandalının birinci yılında yapıldı. Söz konusu 200 erkeğin toplam 920 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor.

Gazetenin araştırması, cinsel taciz iddiaları nedeniyle 200 erkeğin işini bırakmak zorunda kaldığını, boşalan 124 pozisyonun nedeyse yarısına kadınların getirildiğini ortaya koydu.

Araştırmada ayrıca Weinstein skandalından bir yıl önce benzer iddialar nedeniyle görevini bırakmak zorunda kalanların ise 30 kişi olduğu belirtildi.

Elde edilen sonuçlara göre, #MeToo hareketi toplumdaki iktidar yapılarının en görünür olduğu sektörleri sarstı.

İddialar nedeniyle boşalan pozisyonlara getirilen kadınların üçte birinin medya sektöründe, dörte birinin hükümet kademelerinde, beşte birinin ise eğlence ve kültür sektöründe faaliyet gösterdiği bilgisi verildi.