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NYT: Şüphelilerin Veliaht Prens ile yakın ilişkisi var

17.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

ABD'de yayınlanan New York Times gazetesi, Suudi gazetecinin ortadan kaybolmasıyla ilgili bir grup şüphelinin kimliğinin tespit edildiğini ve söz konusu kişilerin Suudi yönetimiyle ilişkisinin bulunduğunu iddia etti.

NYT: Şüphelilerin Veliaht Prens ile yakın ilişkisi var

New York Times gazetesi, Türkiye'nin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili olarak 15 şüphelinin kimliklerini tespit ettiğini ve bunlardan en az beşinin Suudi yönetimi ile alakalarının olduğunu iddia etti.

Gazetenin Salı günkü haberinde, şüphelilerden birisinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a yakın olan bir kişi olduğu belirtildi. Haberde kimliği tespit edilen diğer üç şüphelinin Prens'in özel güvenlik ekibinden olduğu, beşinci şüphelinin ise bir adli tabip olduğu belirtildi.

Şüphelilerden birinin 2007'de Suudi Arabistan Londra Büyükelçiliği'ne atanmış olan diplomat Maher Abdulaziz Mutreb olduğunu belirten gazete, Mutreb'in Prens Muhammed ile Madrid ve Paris seyahatlerinde uçaktan inerken fotoğraflandığını ve kendisinin prensin koruması olabileceğini belirtti. Gazete, diğer şüphelilerden üçünün ise Prens'e seyahatlerinde eşlik eden güvenlik ekibinden olduğunu söyledi. NYT, beşinci şüphelininse otopsi uzmanı adli tabip olduğunu ifade etti.

Salı günü CNN International, bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülerek cesedinin parçalara ayırdığını iddia etmişti. CNN birkaç gün önce de, Suudilerin Kaşıkçı'nın konsolosluktaki sorgu sırasında öldüğüne dair bir rapor açıklamaya hazırlandığını yazmıştı. Daha önce de yine ABD medyasından Washington Post, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin elinde bu doğrultuda ses ve görüntü kayıtları bulunduğunu öne sürmüştü.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, son olarak 2 Ekim'de başkonsolosluk binasına girerken görülmüştü. Türk yetkililer, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne inanıyor.

AFP,DW/BÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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