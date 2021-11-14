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  4. NYT: ‘‘Suriye’de ABD Hava Operasyonlarında Siviller Öldü’’

NYT: ‘‘Suriye’de ABD Hava Operasyonlarında Siviller Öldü’’

14.11.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Times gazetesi ABD ordusunun 2019 yılında IŞİD’le mücadelesi sırasında 64 kadar kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini ve bu operasyonların savaş suçu sayılabileceğini yazdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise ölenlerin sivil olup olmadığının belli olmadığını kaydediyor

New York Times gazetesi ABD ordusunun 2019 yılında IŞİD’le mücadelesi sırasında Suriye’ye düzenlediği hava operasyonlarının üzerini örttüğünü bildirdi. Gazete 64 kadar kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bu operasyonların savaş suçu da sayılabileceğini yazdı.

New York Times’ın Cumartesi günkü haberine göre Bağuz kasabası yakınına arka arkaya düzenlenen iki saldırının talimatı Suriye’de kara operasyonları yürütmekle görevli gizli bir ABD özel operasyon birimi tarafından verildi.

Gazeteye göre Suriye’deki hava operasyonlarından sorumlu ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ilk kez bu hafta saldırıları kabul ederek meşru olduklarını belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada New York Times gazetesine verdiği rakamı tekrar etti ve saldırılarda 16 IŞİD savaşçısı ve dört sivil olmak üzere 80 kişinin öldürüldüğünü yineledi. CENTCOM, geri kalan 60 kişinin sivil olup olmadığının belli olmadığını bunun nedeninin de kadın ve çocukların da savaşta yer alabilmeleri olduğunu belirtti.

Cumartesi günkü açıklamada ordu, saldırıların meşru müdafa olduğunu, orantılı olduğunu ve sivil kayıpların önlenmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada ‘‘Bu olayda saldırıyı kendimiz haber verdik ve kendi delillerimiz doğrultusunda soruşturarak istenmeyen can kayıplarının tam sorumluluğunu aldık’’ denildi.

60 can kaybı içinde sivillerin tespit edilememesinin nedeninin çok sayıda silahlı kadın ve en az bir silahlı çocuğun tespit edilmesi olduğu belirtildi.

CENTCOM saldırının Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ağır ateş altındayken düzenlendiğini ve SDG’nin bölgenin sivillerden arınmış olduğu bilgisini verdiğini kaydetti.

New York Times gazetesine göre Savunma Bakanlığı’nın genel müfettişi 18 Mart 2019’da meydana gelen olay hakkında soruşturma açtı ancak soruşturmada bombalamadan söz edilmedi ve derinlemesine bağımsız bir inceleme hiçbir zaman yapılmadı. Gazete haberinin gizli belgelere ve gizli raporlarla ilgili açıklamalara ayrıca konuyla doğrudan ilgili kişilerle yapılan mülakatlara dayandığını söyledi.

New York Times, operasyon merkezinde bulunan bir Hava Kuvvetleri avukatının saldırıların olası savaş suçu olduğuna inandığını ve bu konuda işlem yapılmayınca Savunma Bakanlığı genel müfettişiyle Senato Silahlı Hizmetler Komitesini uyardığını belirtti.

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