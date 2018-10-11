HABER

NYT, Suudi Veliaht Prensi'nin himayesindeki konferanstan sponsorluğunu çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 06:55 | Son Güncelleme

NYT, Suudi Veliaht Prensi'nin himayesindeki konferanstan sponsorluğunu çekti

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), son dönemde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi (Future Investment Initiative) adlı konferanstan sponsorluğunu çektiğini açıkladı.

NYT sözcülerinden Eileen Murphy, yaptığı açıklamada, gazetenin Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

Söz konusu konferansın diğer sponsorları arasında Bloomberg, CNBC, CNN gibi diğer ABD'li basın kuruluşları bulunuyor.

Future Investment Initiative, "Çöl'deki Davos" olarak biliniyor.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu! Fetullah Gülen'in yeni talimatı deşifre oldu!
15 kişilik Suudi istihbarat timi Prens'in takımı!15 kişilik Suudi istihbarat timi Prens'in takımı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD New York Times

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar!

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Özlem Ada Şahin: Eşim Berkay'ın burnunda 15 tane kırık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil

Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç

Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

Kaşıkçı olayının seyrini değiştirecek gelişme: Bir görüntü değil ama bir ses...

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

Sayısal Loto sonuçları 10 Ekim 2018: Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 833 bin 420 lira devretti!

Anayasa Mahkemesi'nden Ayasofya kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden Ayasofya kararı!

Ahmet Hakan'dan Celal Şengör'e: Ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz!

Ahmet Hakan'dan Celal Şengör'e: Ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz!

Günlük burç yorumları: 11 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 11 Ekim Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.