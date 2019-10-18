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NYT’tan ABD ile anlaşmanın ardından Türkiye analizi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2019 07:46 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında yapılan görüşmelerin ardından varılan anlaşma, ABD basınında geniş yankı uyandırdı. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinde anlaşmayla ilgili olarak dikkat çeken bir analiz yazısı yer aldı.

NYT’tan ABD ile anlaşmanın ardından Türkiye analizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Türk-Amerikan heyetleri arasında dün Ankara'da gerçekleştirilen ve beş saate yakın süren görüşmeler anlaşmayla sonuçlandı.

"TÜRKİYE İÇİN BİRÇOK AÇIDAN ZAFER"

Amerikan New York Times gazetesi konuya ilişkin haberinde mutabakatı "Türkiye için birçok açıdan zafer" olarak yorumladı.

Anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na ara verecek. Buna karşılık ise terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden arındırılması hedeflenen bölgeden çekilecek. Ancak Türk ordusu askerlerini Suriye’den çekmeyecek.

"TÜRKİYE'YE İSTEDİĞİNİN BİRÇOĞUNU VERDİ"

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, “Türkiye savaşı durdurmayı kabul etti, fakat güçlerini kuzeydoğu Suriye’den çekmeyecek” başlıklı kapsamlı haberinde anlaşmanın detaylarını irdeledi.

NYT haberinde, “Fakat anlaşma, birçok açıdan Türkiye için zafer. Türkiye’ye istediğinin birçoğunu verdi ve Trump’ın ekonomik yaptırımlarını engelledi” ifadeleri yer aldı.

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