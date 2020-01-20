NYT: ‘THY Amsterdam Kazasında Boeing’in Hatası Hasıraltı Edildi’

New York Times gazetesinde Pazartesi günü yayımlanan kapsamlı haberde, 2009 yılında İstanbul’dan 128 yolcusuyla kalktıktan sonra Amestardam’ın Schipol Havaalanı’na inerken kaza yapan Türk Hava Yolları uçağının, o dönemde Hollandalı yetkililerin raporunda iddia edildiği gibi yalnızca pilot hatası nedeniyle düşmediği belirtildi.

New York Times gazetesine göre, 11 yıl önceki kazayla, geçen yıl iki kez düşen ve 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan Boeing 737 Max kazaları arasında benzerlikler var. Boeing bu kazalardan sonra Max’ların üretimini durdurarak uçuşlarını yasaklamıştı.

“Pilot hatası denilmişti”

Gazetede yayımlanan ve bugüne dek kamuoyuyla paylaşılmayan bulgulara göre, tüm kazalarda Boeing firmasının riskli tasarım tercihleri, hatalı güvenlik değerlendirmelerinin de payı olduğu iddia ediliyor. 2009’daki THY uçağı ve Max uçaklarının kazalarına da pilot hatalarının neden olduğu varsayılmıştı.

Hollanda tarafından kazayı incelemekle görevlendirilen Doktor Sidney Dekker, ölümcül kazalara, tek bir sensörün çalışmamasının neden olduğunu, ancak üretici Boeing firmasının pilotları bu soruna nasıl müdahale etmeleri gerektiğiyle ilgili bilgilendirme yapmadığını savundu. 2009’daki kazanın son derece uyarıcı nitelikte olduğu, ancak ciddiye alınmadığı da kaydedildi.