NYT: ‘Trump Soruşturmanın Başına Kendisine Yakın Savcıyı Getirtmek İstedi’

New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump’ın eski Adalet Bakan Vekili’ne 2016 seçim kampanyası sırasında iki kadına sus payı ödenmesiyle ilgili federal soruşturmanın başına kendisine yakın bir savcıyı atamasını istediğini iddia etti. Trump iddiayı sert biçimde yalanladı.
Gazetenin haberine göre, Trump Adalet Bakan Vekili Matthew Whitaker’ı arayarak soruşturmanın idaresini New York Güney Bölgesi Savcısı Geoffrey Berman’a verip veremeyeceğini sordu. Haberle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, haberin hiçbir şekilde doğru olmadığını ve böyle bir talepte bulunmadığını belirterek, “Kim size bunu verdi bilmiyorum. Yalan haberlerin bir yenisi daha. Ortada çok fazla yalan haber dolaşıyor” dedi.
Ancak haber eğer doğruysa, Trump’ın kendisi ve yardımcılarıyla ilgili soruşturmalardan birini etkileme gayreti yürüttüğü yönünde kanıt olarak kullanılabilir.
New York Times haberine kaynak olarak Trump ve Whitaker arasındaki telefon görüşmesi hakkında doğrudan bilgi sahibi olduğu belirtilen Amerikalı yetkilileri gösterdi.
Soruşturma, Trump’ın geçmişte uzun süredir avukatlığını yapan Michael Cohen’in Trump’la cinsel ilişkiye girdiklerini iddia eden iki kadına ödeme yapması konusunda yürütülüyor. Ödemenin kadınlara sessiz kalmaları için yapıldığı ve Trump’ın başkanlık yarışına zarar vermemesini amaçlandığı belirtiliyor. Ödemelerle ilgili olarak kampanya finansmanı yasalarını ihlal ettiğini kabul eden Cohen, geçen Aralık ayında Manhattan’daki federal mahkeme tarafından üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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