NYT: ‘‘Trump Yönetimi’nden Amerikan İlaç Fabrikasıyla Anlaşma’’

New York Times'ın haberine göre Trump Yönetimi, Virginia eyaletindeki ilaç firması Phlow ile 354 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını açıklamaya hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında Corona virüsü tedavisinde kullanılacak jenerik (eşdeğer) ilaçların ve ilaç bileşenlerinin imal edilmesi planlanıyor. Bu ilaçların büyük kısmı Hindistan ve Çin’de üretiliyor. Trump yönetimi, ilaç bileşenlerinin üretiminde Çin’e bağımlı olunmaması için imalatı ABD içine çekmek istiyor.
New York Times’a göre Phlow adlı firmayla yapılan anlaşma, Trump yönetiminin yurtdışında üretim yapan firmaları yurt içine çekme planının bir parçası. Merkezi başkent Washington’a komşu Virginia eyaletinde bulunan ilaç şirketi Phlow, üretiminin büyük kısmını Hindistan ve Çin gibi ülkelerde yapıyordu.
Başkan Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro, New York Times gazetesine verdiği röportajda, bunun ABD’nin tedarik zincirlerini ve ilaç üretimini yurtiçine çekme çabalarında bir mihenk taşı olduğunu söyledi.
Reuters haber ajansının rakamlarına göre ABD’de Corona virüsü vakalarının sayısı Pazartesi günü itibariyle 1 milyon 500 bini geçti. Toplam ölümlerin sayısıysa 90 bini aştı.
New York Times’a göre ABD Sağlık Bakanlığı’na bağlı Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme İdaresi, Phlow ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Gazeteye göre Sağlık Bakanı Alex Azar, yönetimin Salı günü açıklamaya hazırlandığı bu girişimi, ‘‘Kendimizi sağlık tehditlerinden korumak için yerli kapasitemizi geliştirme konusunda önemli bir adım’’ olarak değerlendirdi.
New York Times, sözleşme kapsamının 10 yıl için 812 milyon dolara çıkarılabileceğini, bunun da Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumun şu ana dek verdiği en büyük teşvik olacağını kaydetti.
Phlow yönetim kurulu başkanı Dr. Eric Edwards, New York Times’a yaptığı açıklamada, şirketi ‘‘kendini sosyal etki yaratmaya adamış bir kamu yararı şirketi’’ olarak tanımlamıştı. Edwards şirketin ayrıca ülkenin ilk ‘‘stratejik, aktif ilaç içeriği rezervi’’ni kurmayı hedeflediğini aktardı.
Edwards, ‘‘Birçok kişi yıllar içinde Hindistan ve Çin’e kaptırılan kapsamlı ilaç üretimini ABD’ye geri getirmeyi istiyordu. Federal hükümet gibi bir kurumun bunu vurgulaması önemliydi’’ dedi.
Phlow; 2018’de ilaç sıkıntısını gidermesi için ABD hastaneleri tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen Civica Rx, ilaç bileşeni üreticisi Ampac Fine Chemicals, Virginia Commonwealth Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin kar amacı gütmeyen kolu Medicines for All Enstitüsü gibi kurumlardan oluşan bir ekibe bu girişimde öncülük edecek.
New York Times’a göre Edward ve ekibi, Corona virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan hastaların tedavisinde kullanılacak ilaçların üretilmesine odaklanacak. Bunlar arasında solunum cihazına bağlanması gereken hastalarda kullanılacak yatıştırıcılar ve ağrı kesicilerle önemli bazı antibiyotikler var. Edward, üretimin Ampac tesisinde başladığını söyledi ve Phlow’un yeni fabrikalar kurma aşamasında olduğunu da ekledi.
Çin, çok kullanılan birçok ilacın ham maddesinin küresel tedarikçisi. Bunlar arasında penisilin gibi antibiyotiklerle ibuprofen ve aspirin gibi ağrı kesiciler de var.
Son yıllarda birçok uzman, ilaç hammaddesi konusunda Çin’e bağımlı olunduğu ve bunun çeşitli sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Örneğin 2018 yılında tansiyon ilacı valsartan’ın içinde kanserojen madde tespit edilmiş ve ilaç birçok ülkede piyasadan çekilmişti.
Reuters haber ajansı dün yayınladığı bir haberindeyse ABD’de Kongre üyelerinin, şirketlerin faaliyetlerini ya da ana tedarikçilerini Çin’den çıkarmaları için yeni öneriler hazırladığını aktarmıştı. Bunlar arasında vergi indirimleri, yeni düzenlemeler ve dikkatle yapılandırılmış sübvansiyon önerilerinin de olduğunu belirtmişti.
Reuters haber ajansının hükümet yetkilisi, sektör yöneticisi ve Kongre üyesiyle yaptığı bir dizi röportaja göre, bu konuda yürütülen tartışmalar arasında, üretimi yurtiçine çekmeleri için şirketlere 25 milyar dolarlık kaynak sağlanması da olduğu kaydedilmişti.
Başkan Donald Trump, Perşembe günü imzaladığı yeni bir kararnameyle, ABD’nin yurtdışı yatırım dairesine ABD içindeki yatırımcılara destek vermesi için yeni yetkiler tanımıştı. Trump, hedefin, ABD’nin ilaç da dahil her türlü ihtiyacını kendisinin üretmesi ve daha sonra bunları dünyaya ihraç etmesi olduğunu söylemişti.
Ancak şirketlerin doğrudan devlet desteği alması konusu, Trump yönetimi içinde de fikir ayrılıklarına neden oluyor. Bu finansal desteğin, Kongre’nin Corona virüsünün ekonomik maliyetine karşı hazırladığı yeni teşvik paketinde yer alması beklenmiyor.