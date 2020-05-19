NYT: ‘‘Trump Yönetimi’nden Amerikan İlaç Fabrikasıyla Anlaşma’’

New York Times'ın haberine göre Trump Yönetimi, Virginia eyaletindeki ilaç firması Phlow ile 354 milyon dolarlık anlaşma imzaladığını açıklamaya hazırlanıyor. Anlaşma kapsamında Corona virüsü tedavisinde kullanılacak jenerik (eşdeğer) ilaçların ve ilaç bileşenlerinin imal edilmesi planlanıyor. Bu ilaçların büyük kısmı Hindistan ve Çin’de üretiliyor. Trump yönetimi, ilaç bileşenlerinin üretiminde Çin’e bağımlı olunmaması için imalatı ABD içine çekmek istiyor.

New York Times’a göre Phlow adlı firmayla yapılan anlaşma, Trump yönetiminin yurtdışında üretim yapan firmaları yurt içine çekme planının bir parçası. Merkezi başkent Washington’a komşu Virginia eyaletinde bulunan ilaç şirketi Phlow, üretiminin büyük kısmını Hindistan ve Çin gibi ülkelerde yapıyordu.

Başkan Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro, New York Times gazetesine verdiği röportajda, bunun ABD’nin tedarik zincirlerini ve ilaç üretimini yurtiçine çekme çabalarında bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansının rakamlarına göre ABD’de Corona virüsü vakalarının sayısı Pazartesi günü itibariyle 1 milyon 500 bini geçti. Toplam ölümlerin sayısıysa 90 bini aştı.