NYT: Veliaht Prens Kaşıkçı için 'kurşunlarım' dedi

Veliaht Prens ile yardımcısı Turki Aldakhil arasında Eylül 2017'de yapıldığı belirtilen ve Amerikan istihbarat kurumları tarafından dinlenerek raporlaştırılan konuşma kayıtlarında, Muhammed'in, o dönem ABD’de yaşayan Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'a dönmeye ikna edilememesi durumunda zorla getirilmesini söylediği aktarıldı. Kayıtlara göre Veliaht Prens bunun işe yaramaması durumunda Kaşıkçı'yı kurşunlayacağını söylediği belirtildi.

Gazetenin ses kayıtlarıyla ilgili raporları okumuş ABD’li ve yabancı istihbarat görevlilerine dayandırdığı haberinde Veliaht Prens Muhammed'in, Kaşıkçı’nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bir yıl önce Kaşıkçı için gerekirse “kurşun” kullanılabileceğini söylediğini yazdı.

Gazeteye konuşan ABD'li istihbarat görevlileri, Muhammed'in gerçek anlamda bir kurşun kullanmaktan bahsetmiş olmayabileceğini, bunu Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan'a dönmemesi halinde öldürülmesi için gerekli olanın yapılmasını istediğini belirtmek için mecazi anlamda kullanmış olabileceğini ifade etti. Gazete ayrıca, Muhammed ile yardımcısı arasında geçen bu konuşmadan günler sonra Cemal Kaşıkçı’nın Washington Post gazetesi için köşe yazmaya başladığını da belirtti. Kaşıkçı köşelerinde genellikle Suudi Arabistan yönetimini ve Veliaht Prensi hedef alan yazılar kaleme alıyordu.

Altun: Suudi görevliler şeffaflıktan yoksun

Türkiye de Kaşıkçı konusunda Suudi Arabistan yönetimi üzerindeki baskıyı artırıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Reuters'a verdiği yazılı röportajda Kaşıkçı cinayetinin soruşturulması sürecinde Suudi görevlilerin "şeffaflıktan tamamıyla yoksun” olduğunu ve görevlilerin "sahte inkarları” nedeniyle soruşturma etrafında pek çok belirsizliğin oluştuğunu söyledi.