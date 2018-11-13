NYT: Veliaht Prensi Kaşıkçı cinayetiyle ilişkilendiren ses kaydı var

Habere göre, suikast timindeki biri telefon görüşmesinde "Patronunuza söyleyin, adamlar işini bitirdi" diyor.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili New York Times gazetesi, suikastın tapelerine dayandırdığı dikkat çekici bir iddiayı sayfalarına taşıdı.

Gazetenin haberinde Kaşıkçı suikastı için Türkiye'ye giden 15 kişilik ekipte yer aldığı belirtilen bir kişinin telefon görüşmesinin bilgilerine yer verildi. Suudi yetkili Mahir Abdulaziz Mutreb'in Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yardımcılarından biri ile yaptığı düşünülen görüşmede, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

New York Times'ın haberine göre bin Selman'ın adı Arapça yapılan görüşmede geçmiyor. Ancak, Amerikalı istihbarat yetkililerinin "patronunuza" ifadesi ile veliaht prensten söz edildiğini kanısında olduğu belirtiliyor.

New York Times, CIA Başkanı Gina Haspel'in Türkiye'ye yapığı ziyaret sırasında dinletilen ses kaydının istihbarat yetkilileri tarafından, Suudi Prensi Kaşıkçı cinayeti ile ilişkilendiren en güçlü delil olarak görüldüğü belirtiliyor. Ancak haberde ses kaydının çürütülemez bir delil olmadığına da dikkat çekiliyor.