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NYT: Veliaht Prensi Kaşıkçı cinayetiyle ilişkilendiren ses kaydı var

13.11.2018 11:58 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi Kaşıkçı cinayetini Suudi Prens'le ilişkilendirebilecek bir iddiayı ortaya attı.

Habere göre, suikast timindeki biri telefon görüşmesinde "Patronunuza söyleyin, adamlar işini bitirdi" diyor.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili New York Times gazetesi, suikastın tapelerine dayandırdığı dikkat çekici bir iddiayı sayfalarına taşıdı.

Gazetenin haberinde Kaşıkçı suikastı için Türkiye'ye giden 15 kişilik ekipte yer aldığı belirtilen bir kişinin telefon görüşmesinin bilgilerine yer verildi. Suudi yetkili Mahir Abdulaziz Mutreb'in Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yardımcılarından biri ile yaptığı düşünülen görüşmede, "Patronunuza söyleyin, adamlar işlerini bitirdi" ifadesini kullandığı belirtiliyor.

New York Times'ın haberine göre bin Selman'ın adı Arapça yapılan görüşmede geçmiyor. Ancak, Amerikalı istihbarat yetkililerinin "patronunuza" ifadesi ile veliaht prensten söz edildiğini kanısında olduğu belirtiliyor.

New York Times, CIA Başkanı Gina Haspel'in Türkiye'ye yapığı ziyaret sırasında dinletilen ses kaydının istihbarat yetkilileri tarafından, Suudi Prensi Kaşıkçı cinayeti ile ilişkilendiren en güçlü delil olarak görüldüğü belirtiliyor. Ancak haberde ses kaydının çürütülemez bir delil olmadığına da dikkat çekiliyor.

Türkiye tapeleri paylaşmıştı

Fransa dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin ses kaydını Batılı liderlere dinlettiğini tekrarladı.

"Kayıt gerçekten bir felaket" diyen Erdoğan, "Suudilerin istihbaratçısı kaydı dinlediğinde, 'herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok oldu" dedi.
Kaşıkçı'yı öldürme emrinin kimin tarafından verildiğinin aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, tapelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi vermedi. Ancak Reuters'a konuşan konuya yakın kaynaklar Türkiye'nin elinde birden fazla ses kaydı olduğunu belirtiyor.

Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin elindeki tapeleri, Suudi Arabistan, ABD ve Almanya'nın da aralarında olduğu ülkelerle paylaştığını açıklamıştı. Fransa, tapelerle ilgili ellerinde bilgi olmadığı açıklamasını yaparken Kanada ve Almanya'dan Erdoğan'ın sözlerini teyit eden açıklamalar gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin elindeki tapeleri, Suudi Arabistan, ABD ve Almanya'nın da aralarında olduğu ülkelerle paylaştığını açıklamıştı. Fransa, tapelerle ilgili ellerinde bilgi olmadığı açıklamasını yaparken Kanada ve Almanya'dan Erdoğan'ın sözlerini teyit eden açıklamalar gelmişti.

DW/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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