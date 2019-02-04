Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, Taliban ile barış görüşmeleri yürüten Amerikan hükümetine, "Afganistan'daki savaşı bitirme ve buradaki Amerikan askerlerini evlerine tekrar getirme" çağrısı yaptı.

NYT Yayın Kurulu, "Afganistan'da savaşı sonlandırın" başlıklı bir makale yayımladı.

ABD'nin 2001'de Afganistan'a girmesinden bu yana 80 ülkede terörle mücadele misyonları yürütüldüğüne işaret edilen makalede, bu misyonlarda hem maddi hem de insani büyük kayıplar verildiğine dikkat çekildi.

Makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyası sırasında, denizaşırı askeri faaliyetleri kısıtlama sözü verdiği anımsatılarak, "Kısıtlamalara, her şeyin başladığı yerden başlanmalı, Afganistan'dan. Burada, 17 yıldır ucu açık, bir çıkış stratejisi ya da odaklanılmış bir hedefi olmayan bir savaş sürüyor." yorumu yapıldı.

- "Daha fazla bombalama ve askerler, zaferi bize yakınlaştırmadı"

Sürekli Afganistan'daki savaşı bitirmek isteyen Trump'ın, göreve geldikten sonra, "zafer planı" yaptığı ve Afganistan'daki Amerikan mevcudiyetini artırarak "Taliban ve diğer terör grupları kolayca yenmeyi amaçladığı" yönünde söylemlerde bulunduğu aktarılan makalede, "Bu plan başarısız oluyor. Daha fazla bombalama ve askerler zaferi bize yakınlaştırmadı. On binlerce Afgan sivil öldü, sakat kaldı ve travma geçirdi. Milyonlarca insan ya ülke içinde yerinden edildi ya da İran ve Pakistan'da mülteci konumuna düştü." değerlendirmesi yapıldı.