NYT'den isimsiz makale için soruşturma çağrısı yapan Trump'a yanıt

New York Times (NYT) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gazetede yayımlanan isimsiz makalesinde "Trump'a karşı içeriden bir direniş sergilediklerini" yazan kişinin kimliğinin Adalet Bakanlığınca soruşturulması gerektiğini söylemesi üzerine bir açıklama yayımladı. NYT'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Trump'ın ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın isimsiz makalenin kaynağını araştırması gerektiğine dair yorumlarda bulunduğuna dair haberin bağlantısı paylaşıldı ve gazetenin bu yorumlara cevabına yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adalet Bakanlığının, ABD Anayasası'nın birinci ek maddesinin tüm Amerikan vatandaşlarını koruduğunu anladığına ve hükümet gücünün böyle barizce kötüye kullanılmasına dahil olmayacağına güveniyoruz. Başkanın tehditleri hem bu makalenin yazarının kimliğini neden korumamız gerektiğinin önemini ortaya koyuyor. Bu açıklamalar ayrıca Amerikan demokrasisinde özgür ve bağımsız basının önemini bir kez daha akıllara getiriyor." - Trump soruşturma çağrısı yapmıştı

Bugün, ABD'nin Montana eyaletinde düzenleyeceği mitinge giderken uçaktan basın mensuplarına açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, gündemdeki yerini koruyan NYT'deki isimsiz makaleyle ilgili eleştirilerini sürdürmüştü. Trump, NYT'nin söz konusu makaleyi basmasını "utanç verici" olarak nitelendirerek, Adalet Bakanı Sessions'ın makalenin isimsiz yazarı hakkında soruşturma başlatması gerektiğini ifade etmişti. Makaleyi "ulusal güvenlik meselesi" olarak tanımlayan Trump, makaleyi yayımlayan NYT gazetesine karşı nasıl bir adım atacağını ise hala değerlendirdiğini belirtmişti. NYT'de önceki gün "isimsiz" yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım." başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü. İmzasız makalede, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey şu: Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkanın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadesine yer verilmişti.