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NYT'den Trump'a "vergi kaçakçılığı" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 00:48 | Son Güncelleme

ABD'nin New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump'ın ailesinin vergi kaçakçılığına yardım ederek milyonlarca dolar kazanç sağladığını iddia etti

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürdü.

NYT, yayımladığı araştırma ile Başkan Trump'ın ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini savundu.

Araştırma kapsamında Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve faturaları da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi inceledi.

İncelemeler sonucunda, Donald Trump'ın babasının milyonlarca usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürüldü.

- 550 milyon dolar vergiden yalnızca 52,2 milyon doları ödendi

Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi.

Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını ödediğini belirtti.

NYT, Donald Trump'ın babasının babasından kalan gayrimenkulleri değerinin altında göstererek kendisi ve kardeşlerinin daha az vergi ödediğini iddia etti.

ABD Vergi Dairesi'nin ise söz konusu stratejilere çok az tepki verdiği belirtildi.

Başkan Trump'ın bebekliğinden bu yana aile mirasından 413 milyon dolar değerinde pay aldığı belirtildi ancak Trump, başkanlık kampanyası süresince kendi şirketini kendi kurduğunu ve ailesinden çok az para aldığını ileri sürmüştü.

- Trump'ın avukatı ve kardeşinden savunma

Trump, NYT'nin sorularını cevapsız bırakırken, avukatı Charles J. Harder gazeteye yaptığı yazılı açıklamada, vergi kaçırma iddialarını reddederek, "Trump, ailesinin kullandığı vergi stratejilerine hiç karışmamıştır." savunmasında bulundu.

Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump da yaptığı açıklamada, babasının ve annesinin vefatının ardından tüm vergilerin ödendiğini ifade etti.

Trump, 2016'da yürüttüğü seçim kampanyası sürecinde vergi beyannamelerini yayımlamayı reddetmiş ve eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump vergi

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