ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Başkan Donald Trump'ın 1990'lı yıllarda şaibeli vergi stratejilerine karıştığını ve ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini ileri sürdü.

NYT, yayımladığı araştırma ile Başkan Trump'ın ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğini savundu.

Araştırma kapsamında Trump'ın babası Fred Trump'ın eski danışmanları ve çalışanları ile mülakatlar yapan NYT, ayrıca banka hesapları, mali denetim ve faturaları da dahil Trump ailesine ait yüz bin sayfadan fazla belgeyi inceledi.

İncelemeler sonucunda, Donald Trump'ın babasının milyonlarca usulsüz vergi indirimi almasına yardım ettiği öne sürüldü.

- 550 milyon dolar vergiden yalnızca 52,2 milyon doları ödendi

Haberde, Trump'ın babasının gayrimenkullerinden kalan miras için vergi ödememek adına kardeşleri ile sahte bir şirket kurduğu ve böylece milyonlarca doları sakladıkları iddia edildi.

Baba Trump'ın çocuklarına 1 milyar dolardan fazla miras bıraktığı ve bunun için ödenmesi gereken vergi miktarının 550 milyon dolar olduğu belirtilen haberde, buna rağmen Trump kardeşlerin bu meblağın sadece 52,2 milyon dolarını ödediğini belirtti.