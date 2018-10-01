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NYT'den Trump'ın göçmen politikasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

New York Times'ın (NYT) Yayın Kurulu'nun kaleme aldığı "Yüzlerce çocuk çölde çürüyor. Trump'ın merhametsiz politikalarını bitirin" başlıklı makalede, Trump yönetiminin göçmen çocuklara yönelik politikaları eleştirilerek, buna son verilmesi çağrısı yapıldı - Makaleden: - "Aslında son iki yılda ABD'ye göçmen akını önceki yıllardan daha büyük değil. Buna karşılık, bu konuda suçlanacak şey Trump yönetiminin acımasız politikalarıdır" - "ABD'nin göçmenlerle ilgili karşı karşıya kaldığı zorlukların uzun vadeli çözümü ancak siyasi anlaşma ve resmi politikaların kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacaktır" - "Hayatları zaten altüst olmuş çocukları daha fazla travmaya maruz bırakmak ve süresiz olarak tutuklamak, yalnızca bu ülkenin savunmasız kahverengi tenli çocuklara karşı davranışının utancını derinleştirir"

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın (NYT) Yayın Kurulu'nun kaleme aldığı makalede, Trump yönetiminin göçmen çocuklara yönelik politikaları eleştirilerek, buna son verilmesi çağrısı yapıldı.

NYT'nin Yayın Kurulu, "Yüzlerce çocuk çölde çürüyor. Trump'ın merhametsiz politikalarını bitirin" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Ülkedeki düzensiz göçmen çocukların tutuklanmasına yönelik krizi Trump yönetiminin yarattığı savunulan yazıda, "Şu ana kadar çocuk yaştaki neredeyse 2 bin düzensiz göçmen, gecenin köründe sığındıkları yerlerden alınıp, otobüslere bindirilerek, Teksas'ta çölün ortasındaki Tornillo kentindeki çadır kente gönderildi." bilgisi paylaşıldı.

Trump yönetimi döneminde düzensiz göçmen çocukların tutuklanma oranında ciddi bir artış olduğuna dikkatin çekildiği makalede, "Aslında son iki yılda ABD'ye göçmen akını önceki yıllardan daha büyük değil. Buna karşılık bu konuda suçlanacak şey Trump yönetiminin acımasız politikalarıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

- "Çocuklar çıkmaza sürüklendi"

Yazıda, sınır bölgelerinde ailelerinden ayrılan çocuklara bakmak isteyen akrabaları ya da tanıdıklarına yönelik kanunların da sıkılaştığı belirtilerek, "Çocuklara sponsor olacak kişiler uzak tutuldukça, yalnız olan göçmen çocuklardan birçoğu federal gözetim altında çıkmaza sürüklendi." ifadesi kullanıldı.

Teksas eyaletindeki çocuk göçmen tutuklu merkezlerinin fiziksel ve cinsel istismar gibi konularda çocuklara gerekli güvenliği sağlamadığının vurgulandığı yazıya, şu ifadelerle son verildi:

"ABD'nin göçmenlerle ilgili karşı karşıya kaldığı zorlukların uzun vadeli çözümü ancak siyasi anlaşma ve resmi politikaların kapsamlı bir şekilde yeniden düzenlenmesi ile mümkün olacaktır ancak hayatları zaten altüst olmuş çocukları daha fazla travmaya maruz bırakmak ve süresiz olarak tutuklamak, yalnızca bu ülkenin savunmasız kahverengi tenli çocuklara karşı davranışının utancını derinleştirir. Bu çocuklar bizim başarısızlıklarımızın izlerini silmek için hayatlarını harcar."

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ABD abd başkanı donald trump göçmen politikası

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