NZ: AfD CDU'yu uçurumun kenarına sürüklüyor

Nordwest Zeitung sağ popülist AfD'nin CDU'yu uçurumun kenarına sürüklediği yorumunu yapıyor.Almanya’nın Thüringen eyaletinde sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle hükümet kurma girişimi Başbakan Angela Merkel'in partisinde depreme yol açtı. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer dün parti başkanlığından istifa etti. Alman iç siyasetinde bir numaralı gündem maddesi olan konu, Alman basınında da geniş yer tutuyor. Süddeutsche Zeitung Kramp-Karrenbauer'in başarısızlığını şu sözlerle analiz ediyor: "Annegret Kramp-Karrenbauer sadece partisinin Thüringen eyaleti başkanı Mike Mohring'in hileleri sonucunda başarısızlığa uğramadı. Başarısızlığın nedeni sadece kendi hataları, otorite kuramaması ya da başbakanlık ile parti genel başkanlığı makamlarının birbirinden ayrı olması da değil. Onun başarısızlığı bir bütün olarak Hristiyan Demokrat Birlik partisinin başarısızlığıdır, zira Hristiyan Demokratlar onlarca yıl boyunca hızla değişen dünyada kim olmak istedikleri sorusuna bir yanıt vermekten kaçındılar. Kendilerine atfettikleri tanımlama içinde kendilerini huzurlu hissettiler, (siyasi yelpazenin) ortasında bir güçtüler ve bunu da Sol Parti ve AfD ile her türden temastan kaçınarak belirgin hale getirdiler. Kendimi sol ve sağdan dengeli bir biçimde ayırırsam olmak istediğim ortaya yerleşmiş olurum, diye düşündüler. Ancak bu parola içerik yoksunuydu ve insanlarda kendi görüşleriyle coşku yaratma hevesinden uzaktı. Pragmatik davranan CDU'yu da yanlış yola sevk etti."

Bielefeld'de yayımlanan Westfalen-Blatt CDU'nun Almanya'nın son kitle partisi olma niteliğini de yitirebileceği uyarısı yapıyor: "Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) siyasi başarı için belirleyici olan şeyin eksikliğini anladığı için pes etti. Yani kendi saflarından destek göremediği için... CDU Genel Başkanı, ardında sürülmüş bir tarla değil bir sağa bir sola deşilmiş bir arazi bırakıyor. Bu da tek başına AKK'nın kendi suçu değil, Angela Merkel'in de belli bir ölçüde sorumluluğu var. Aralık 2018'de Hamburg'daki parti kongresinde seçilmesinden sonra Kramp-Karrenbauer yapabileceği her şeyi yanlış yaptı. Bugün CDU'nun nerede durduğu ve neyi savunduğu konusundaki fikri hiç olmadığı kadar az. Thüringen'deki karışıklık bir semptomatiktir, AfD'den Sol Parti'ye her tür ittifak mümkün gözüküyor. Bir pusula eksikliği var, bu olmadan da net bir rota belirlemek mümkün değil. CDU Almanya'nın son kitle partisi olma statüsünü yitirme tehlikesiyle ciddi bir biçimde karşı karşıya." Oldenburg'da yayımlanan Nordwest-Zeitung ise yorumunda Merkel'in yıllardır sol, sosyal demokrat bir çizgi izledikçe AfD'nin ortaya çıkışına da zemin hazırladığını vurguluyor: