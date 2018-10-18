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"O akşam Ankara'yı düşman toprağı olarak görenler uçuyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın öğleden sonraki bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hava koruma ekibinde yer alan Pilot Albay Mete Kuş, tanık olarak dinlendi - Pilot Albay Kuş: - "Uçaklar alçaktan ve ışıkları kapalı bir şekilde uçuyordu. Uçaklar bu şekilde sadece düşman toprakları üzerinde uçar. O akşam Ankara ve Meclisi düşman toprakları olarak gören birileri uçuyordu"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hava koruma ekibinde yer alan Pilot Albay Mete Kuş, tanık sıfatıyla dinlendi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Ankara'da bulunduğunu belirten Kuş, savaş uçaklarının alçaktan uçmasının ardından kanunsuz bir eylemde bulunulduğunu fark ettiğini, bunun üzerine ilgili kişilerle bu durumu paylaştığını ifade etti.

Darbe girişiminde yer alan sanıklarla o gece görüşmediğini anlatan Albay Kuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli generallerin İstanbul Moda Deniz Kulübü'nde alıkonulup Akıncı Üssü'ne getirilmesine ilişkin de bilgisinin olmadığını kaydetti.

FETÖ'nün kendisini de hedef aldığını belirten Kuş, menfur girişiminden sonra örgütle mücadele adına kolluk kuvvetine bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdiğini söyledi.

Uzun yıllar terörle mücadele kapsamında görev yaptığını anlatan Kuş, FETÖ'nün kamu kurumlarında etkin olduğu dönemde istemediği halde Diyarbakır'a görevlendirildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast davasında hüküm giyen, kamuoyunda "menfez paşası" olarak bilinen eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun başını çektiği bir ekibin görev yaptığı filoya müdahale etmeye çalıştığını anlatan Kuş, o dönem askerler arasında gruplaşmaların yaşandığını aktardı.

Albay Kuş, beyanlarının ardından mahkeme heyeti, taraf avukatları ve sanıklardan gelen sorulara cevap verdi.

- "Ankara'yı düşman toprağı gördüler"

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın davanın sanıklarından eski binbaşı Gökhan Maldar ile 15 Temmuz akşamı görüşüp görüşmediğine ilişkin sorusuna Kuş, "Astsubaylardan emir alan bir subayla görüşmem." karşılığını verdi.

Kuş, sanık avukatlarının darbe girişimi yapıldığını nasıl anladığına ilişkin sorusuna da şu karşılığı verdi:

"Uçaklar alçaktan ve ışıkları kapalı bir şekilde uçuyordu. Uçaklar bu şekilde sadece düşman toprakları üzerinde uçar. O akşam Ankara ve Meclisi düşman toprakları olarak gören birileri uçuyordu. Bunların darbe yapacakları gerek dış basında gerekse de Türkiye'de yazılıyordu. Kalp rahatsızlıkları bahane edilip 500 pilotun görevden uzaklaştırıldığı belirtiliyordu. Bunların hepsini üstü üste koyunca o geceki hareketliliğin bir darbe girişimi olduğunu anladım."

Bu tespitini neden amirleriyle paylaşmadığına ilişkin soruya da cevap veren Kuş, "Recep Ünal'ı mı arayacaktım? 'Komutanım darbe yapıyorsun millet anlıyor, biraz sesiz olun.' mu diyecektim? Bakın o gece milletine, devletine, vatanına, dinine ihanet etmiş bir şebeke vardı. Bu değerleri korumak adına o gece devletini, milletini, dinini, vatanını koruyacak makamdaki insanlara ulaştım." diye konuştu.

- Israrla kiminle konuştuğunu sordular

Terörle mücadele kapsamında düzenlenecek operasyonlara katılacak pilotlara kapılı zarf içinde görev tebliği yapıldığını anlatan Kuş, "Emir olmadan Kandil'in bile üzerinde uçamazsınız. Kişiye özel kapalı zarf gelecek ve göreve ilişkin bilgi olacak. Daha sonra bu gelişme Eskişehir'e bildirilecek. Bu olmadan kafanıza göre uçamazsınız." bilgisini paylaştı.

Suriye'ye düzenlenen hava harekatında görev aldığını anlatan Kuş, darbe girişimi sırasında şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen eski tuğgeneral Semih Terzi adına kendisini bir kurmay yarbay aradığını söyledi.

Söz konusu yarbayın Terzi'nin hava harekatını yapmamasını istediğini söylediğini aktaran Kuş, "Ben Türkiye'nin çıkarlarını Suriye'de korumak için operasyon yaparken Semih Terzi'nin emriyle beni arayan kurmay yarbay, 'O harekatı yapmayacaksın.' diyerek Mehmetçik'in kanın akıtmaya çalıştı." dedi.

Sanık ve avukatlarının 15 Temmuz akşamı kimlerle görüştüğünü ısrarla sorması üzerine Albay Kuş, "Şimdi siz, 'Biz bir darbe girişimi yaptık ve başarısız olduk. Buna engel olanların ismini verin ki ilerde bir daha darbe yaparsak bunların kim olduğunu bilelim.' diyorsunuz. Kimlerle görüştüğüm kayıtlarda mevcut. Mahkeme heyeti isterse sunabilirim." açıklamasını yaptı.

Duruşmaya devam ediliyor.

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