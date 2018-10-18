"O akşam Ankara'yı düşman toprağı olarak görenler uçuyordu"

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Ankara'da bulunduğunu belirten Kuş, savaş uçaklarının alçaktan uçmasının ardından kanunsuz bir eylemde bulunulduğunu fark ettiğini, bunun üzerine ilgili kişilerle bu durumu paylaştığını ifade etti.

"Uçaklar alçaktan ve ışıkları kapalı bir şekilde uçuyordu. Uçaklar bu şekilde sadece düşman toprakları üzerinde uçar. O akşam Ankara ve Meclisi düşman toprakları olarak gören birileri uçuyordu. Bunların darbe yapacakları gerek dış basında gerekse de Türkiye'de yazılıyordu. Kalp rahatsızlıkları bahane edilip 500 pilotun görevden uzaklaştırıldığı belirtiliyordu. Bunların hepsini üstü üste koyunca o geceki hareketliliğin bir darbe girişimi olduğunu anladım."

Kuş, sanık avukatlarının darbe girişimi yapıldığını nasıl anladığına ilişkin sorusuna da şu karşılığı verdi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast davasında hüküm giyen, kamuoyunda "menfez paşası" olarak bilinen eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun başını çektiği bir ekibin görev yaptığı filoya müdahale etmeye çalıştığını anlatan Kuş, o dönem askerler arasında gruplaşmaların yaşandığını aktardı.

Uzun yıllar terörle mücadele kapsamında görev yaptığını anlatan Kuş, FETÖ'nün kamu kurumlarında etkin olduğu dönemde istemediği halde Diyarbakır'a görevlendirildiğini ifade etti.

Bu tespitini neden amirleriyle paylaşmadığına ilişkin soruya da cevap veren Kuş, "Recep Ünal'ı mı arayacaktım? 'Komutanım darbe yapıyorsun millet anlıyor, biraz sesiz olun.' mu diyecektim? Bakın o gece milletine, devletine, vatanına, dinine ihanet etmiş bir şebeke vardı. Bu değerleri korumak adına o gece devletini, milletini, dinini, vatanını koruyacak makamdaki insanlara ulaştım." diye konuştu.

- Israrla kiminle konuştuğunu sordular

Terörle mücadele kapsamında düzenlenecek operasyonlara katılacak pilotlara kapılı zarf içinde görev tebliği yapıldığını anlatan Kuş, "Emir olmadan Kandil'in bile üzerinde uçamazsınız. Kişiye özel kapalı zarf gelecek ve göreve ilişkin bilgi olacak. Daha sonra bu gelişme Eskişehir'e bildirilecek. Bu olmadan kafanıza göre uçamazsınız." bilgisini paylaştı.

Suriye'ye düzenlenen hava harekatında görev aldığını anlatan Kuş, darbe girişimi sırasında şehit Ömer Halisdemir tarafından öldürülen eski tuğgeneral Semih Terzi adına kendisini bir kurmay yarbay aradığını söyledi.