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O anda olabilecek en kötü şey oldu! işçiler bir anda denize düştü

İLGİNÇ HABERLER  | 25.09.2018 14:28 | Son Güncelleme

Hindistan'da bir sanayi bölgesinde kendi aralarında eğlenen işçiler bir anda korkunç sonu yaşadı. Vince zincirlerle bağlanmış plaka üzerinde duran işçiler, vincin bağlantı halatının kopması sonucu bir anda suya düştüler. Metrelerce yüksekten düşen 4 işçinin boğulduğu bilgisi verildi.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bulunan bir sanayi bölgesinde işçilerin yaşadığı feci kaza amatör kameraya yansıdı. Jammikunta'da yaşanan olayda durdukları yerde eğlenen işçiler kısa süre sonra feci sonu yaşadı.

Zincirle vince bağlanmış bir plaka üzerinde duran işçiler, vincin bağlı olduğu demirin halatının kopması sonucu suya düştü. Olayda 4 işçinin boğulduğu bilgisi verildi. Bu yaşanan dehşet anlarının görüntüsü, başka bir işçi tarafından kayda alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan işçi Kaza boğulma

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