O anda olabilecek en kötü şey oldu! işçiler bir anda denize düştü

Hindistan'ın Telangana eyaletinde bulunan bir sanayi bölgesinde işçilerin yaşadığı feci kaza amatör kameraya yansıdı. Jammikunta'da yaşanan olayda durdukları yerde eğlenen işçiler kısa süre sonra feci sonu yaşadı.

Zincirle vince bağlanmış bir plaka üzerinde duran işçiler, vincin bağlı olduğu demirin halatının kopması sonucu suya düştü. Olayda 4 işçinin boğulduğu bilgisi verildi. Bu yaşanan dehşet anlarının görüntüsü, başka bir işçi tarafından kayda alındı.

