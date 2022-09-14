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O anlar İHA kamerası tarafından kaydedildi! Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermeni askerler böyle kaçtı

14.09.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Sıcak bölgeden peş peşe haberler gelmeye devam ederken son olarak dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Azerbaycan ordusuna direnemeyen Ermenistan askerlerinin mevzilerini bırakarak kaçtığı anların görüntüleri yayınlandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusuna karşılık veremeyen Ermeni askerlerinin mevzilerinin bırakarak kaçtığı anların görüntüleri insansız hava aracının (İHA) kamerası tarafından kaydedildi.

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ERMENİSTAN ASKERLERİ, AZERBAYCAN MEVZİLERİNİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, Ermenistan birliklerinin, Azerbaycan ordusunun Laçın ili yönünde mevzilerine 82 ve 120 milimetrelik havan topları ile ateş açtığını ve Azerbaycan ordusu tarafından karşı önlemlerin alındığı kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan
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