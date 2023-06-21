O anlar kamerada: Fren yerine gaza basınca markete daldı
Mynet Haber
37 dakika önce
YORUM YAP0
Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete daldı. Otomobilin markete girdiğini gören müşteri ve çalışan son anda yaralanmaktan kurtulurken, o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum