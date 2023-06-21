O anlar kamerada: Fren yerine gaza basınca markete daldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete daldı. Otomobilin markete girdiğini gören müşteri ve çalışan son anda yaralanmaktan kurtulurken, o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.