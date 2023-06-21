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O anlar kamerada: Fren yerine gaza basınca markete daldı

Mynet Haber

Mynet Haber

37 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil markete daldı. Otomobilin markete girdiğini gören müşteri ve çalışan son anda yaralanmaktan kurtulurken, o anlar iş yeri kamerasına yansıdı.

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