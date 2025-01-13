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O anlar kamerada! ‘kendi cenaze namazımı kıldımda geldim’ diyerek saldırdı: Esenyurt’ta takıntılı ağabey dehşet saçtı

13.01.2025 11:15
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
13.01.2025 11:15
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Esenyurt’ta iddiaya göre alkol bağımlılığı nedeniyle eşinden ayrılan ve sokakta yaşadığı öğrenilen 40 yaşındaki Murat Y. isimli şahıs, bir süredir tehdit mesajları yolladığı 30 yaşındaki kardeşinin evinin önüne gelerek önce arabasının camlarını ardından ise dairenin camlarını kırarak küfür ve tehditler savurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ailenin daha öncede şahıstan şikayetçi olduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, alkol bağımlılığı nedeniyle bir süre önce eşinden ayrılan ve psikolojik problemler yaşadığı öğrenilen M.Y isimli şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşi Orhan Yeşilduman’a tehdit mesajları göndermeye başladı. Tehdit mesajlarının ardından Yeşilduman ailesinin Murat Y. hakkında şikayette bulunması üzerine uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. Ancak iddiaya göre uzaklaştırma kararına uymayan Murat Y. isimli şahıs önce 10 Ocak akşamı kardeşinin evine gelerek tehditler savurdu. Ardından dün akşam saatlerinde tekrar kardeşinin evine gelen M.Y, önce kardeşinin arabasının camlarını kırdı.

Sonrasında kardeşi Orhan Yeşilduman’ın yaşadığı dairenin camlarını taş ve tekmelerle kırıp, ‘ben kendi cenaze namazımı kıldım da geldim. Seni de öldüreceğim’ diyerek tehditler savurdu. Yaşanan o anlar Orhan Yeşilduman’ın eşi tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, Camları kıran Murat Y. isimli şahsın kardeşini dışarıya çağırıp, ‘Karakola gitmeden bu akşam seni öldüreceğim. Sen öleceksin. Seni öldürmeye ant içtim. Gelsene buraya’ dediği anlar yer aldı. Öte yandan şüphelinin daha önce de teyzesine gelen yeğen Emrah Dil’i de kapıdan çıktığı esnada bıçakla kovaladığı iddia edildi.

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“BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYOR. YA BEN ÖLECEĞİM YA DA AİLEMİ VE KENDİMİ KORUMAK İÇİN ÖLDÜRECEĞİM”

Abisi tarafından tehdit edildiğini ifade eden Orhan Yeşilduman, “Telefonla mesajlarla tehdit ediyordu. Ardından 10 Ocak’ta eve geldi kapıya dayandı. Zile bastı ardından cama vurdu. Sürekli bağırıyordu. Babamla konuşuyordu telefonla babama da küfürler hakaretler ediyordu. Şikayet ettik, nezarethaneye alındı. Eve geldik. Sabahında eşimle birlikte evde kahvaltı yaptık ve yeğenimi işe gönderdim. Ardından bizim evin önündeki arsada yattığını öğrendim. Emrah’ı kovalamış elinde bir cisimle. Bu akşamda saat 6 buçuk 7 gibi geldi. Biz mutfakta yemek yerken önce taşla camı kırdı. Ardından tekmeleriyle camları indirmeye çalıştı. Ben kendimi öldüreceğim kendimi öldürmeden seni öldüreceğim dedi. Neden böyle yaptığını bilmiyorum.” dedi.

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“ARABAMIN DA TÜM CAMLARINI KIRDI”

Yaşadığı anları paylaşmaya devam eden Yeşilduman, “Sadece bana karşı değil tüm ailemize böyle tehditler telefonlar açıyor. Abimi, annemi, babamı büyük ablamı aynı şekilde arayarak tehdit ediyor. Küfürler ediyor. Sürekli herkese küfürler ediyor. Kendisi benim abim oluyor. Bunun özellikle bir nedeni yok. Bunun bir sonu yok gibi. Bu işin sonunda ya ben öleceğim ya da ben ailemi korumak için kendisini öldüreceğim. Uzaklaştırma kararı var zaten ama bu yaşananlar uzaklaştırma kararı varken oluyor. Bu akşamda geldi ve uzaklaştırma kararı herhangi bir işe yaramadı. Ben bu akşam marketten dönüyor olabilirdim ya da işten dönüyor olabilirdim. Mutlaka bana saldıracaktı. Ben savunmasız bir durumda olacaktım. Kendisi sürekli olarak hazırlıklı olduğunu söylüyor. Beni öldüreceğini söylüyor. Yarın savcılığa gidip tekrar suç duyurusunda bulunacağım. Arabamın da tüm camlarını kırdı şu an bu yağmurda içeriye sular doluyor” ifadelerini kullandı.

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“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK. SOKAĞIN BAŞINDAKİ MARKETE GİDEMİYORUM. BİLMİYORUZ NE YAPACAĞIZ”

Kocasının kardeşi M.Y.’nin, yaşadıkları evin önündeki arsada yattığını ve bu sebepten dolayı dışarıya dahi çıkamadığını ifade eden Nazan Yeşilduman, “Bir buçuk aydır devam ediyor. Biz eşim ve çocuğumla beraber mutfakta yemek yiyorduk. İşte geleceğim falan dedi. Sonra geldi taş attı ve ayağıyla tekmeleyerek camları kırdı. Ben hemen çocuğumu yatak odasına kilitledim. Seni öldüreceğim diyor Orhan’a. Ben korkudan sokağın başındaki markete gidemiyorum. Cam kırıldı bak oyuncakları burada ya çocuğum burada olsaydı. Karakola şikayet ediyoruz. Öbür gün salıyorlar. Sonra gene benim kapıma geliyor. Benim 3 buçuk yaşında çocuğum var çok korktu bu akşam. Bizim aramızda bir anlaşmazlık yoktu. Çok iyi anlaşıyorduk ama alkol alıp bütün aileyi arıyor. Orhan ona cevap vermediği için iyice köpürüyor bu sefer. Geçen gece 3 buçukta geldi. Camları yumrukladı kapıları yumrukladı. Kendimi zaten öldüreceğim, kendimle beraber seni de öldüreceğim diyor. Benim sokağımın başında market var ben gidemiyorum. Çocuğumla dışarıya çıkamıyorum. Oyuncakları burada bakın. Ya burada oynuyor olsaydı. Çocuğumun can güvenliği yok, benim can güvenliğim yok. Eşimin can güvenliği yok. Bilmiyoruz ne yapacağımızı” diye konuştu.

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“BEN ZATEN ÖLECEĞİM. BEN GİDERKEN SİZİ DE YANIMDA GÖTÜRECEĞİM’ DİYEREK BIÇAKLA KOVALADI”

Eniştesinin abisi M.Y. tarafından ortada hiçbir neden yokken bıçakla kovalandığını iddia eden Emrah Dil ise, “Benim aramda hiçbir problem yok ve hiçbir diyaloğa da girmedim kendisiyle. Bir akşam otururken ben teyzemle sohbet halindeyken kardeşiyle telefonda konuşuyormuş. Benim güldüğümü duymuş ve ona güldüğümü düşünmüş. O günden sonra bana karşı da düşmanlık beslemeye başladı. Bir gün evden çıktığımda karşıdaki arsada yatıyordu. Beni gördü ve bana seslendi. O esnada elinde bıçak vardı. Bana doğru koştu ama ben uzaklaştım ve taksiye bindim. Kendisi sürekli aynı ithamlarda bulunuyor. ‘Ben eşimden boşandım. Çocuğumdan boşandım. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Ben zaten öleceğim. Ben giderken de sizi yanımda götüreceğim. Ben intikamımı alacağım’ diyor. Nasıl bir intikamı var artık bu aile içinde çözülmesi gerekiyor herhalde. Neyin intikamı olduğunu bilemiyoruz. İntikam diyor başka da bir şey demiyor. Eniştemin söylemediği cümleleri söyleyerek düşman kazandırmaya çalışıyor ailenin huzurunu bozmaya çalışıyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
ağabey öldürme
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